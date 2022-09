Podem participar dos Jogos Universitários estudantes atletas de 18 a 25 anos regularmente matriculados em uma Instituição de Ensino Superior previamente selecionado nas seletivas estaduais. Todas as instalações do evento são gratuitas e abertas ao público.



Ao todo, 28 modalidades integram o cronograma esportivo do evento, entre acadêmicas, olímpicas, paralímpicas e eletrônicas. O breaking, modalidade que estreará na Olimpíada de Paris, em 2024, integra pela primeira vez os Jogos Universitários. Após um período de hiato, o skate e o cheerleading voltam ao evento.

Estrutura

Os Jogos Universitários utilizarão 20 locais de competição espalhados por todo o Distrito Federal, além de competições de 14 modalidades no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), ponto central do evento. O CICB abriga o restaurante dos jogos, as salas de coordenação, a central de logística para os ônibus que transportam as delegações, o boulevard dos atletas e o controle operacional.

Bolsa Atleta

Nas modalidades olímpicas e paralímpicas, os resultados do JUBs servem como critério para pleitear o Bolsa Atleta, programa executado pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. O benefício é concedido a atletas de alto rendimento que se destacam nas principais competições do calendário nacional. O edital de 2022 contempla 6.773 esportistas com um investimento anual de R$ 129,5 milhões.

