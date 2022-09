SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - José Aldo, 36, um dos maiores nomes do MMA, se aposentou. Ele ainda tinha contrato com o UFC para participar de mais duas lutas, mas fez um acordo com a entidade e não mais entrará nos octógonos. A informação é do "Combate".

Ex-campeão peso-pena (categoria que reúne lutadores de até 66 kg) e do extinto WEC (World Extreme Cagefighting), Aldo é considerado o melhor atleta que já competiu entre os pesos-pena nas artes marciais mistas. Ele deixa o esporte com 31 vitórias e 8 derrotas como profissional.

Aos 33 anos, com uma história já consagradas nas lutas, Aldo decidiu competir por outra categoria, a peso-galo (até 61 kg). Chegou a disputar o cinturão também nesta divisão, mas perdeu do russo Petr Yan.

A última luta de Aldo foi em 20 de agosto, quando perdeu do georgiano Merab Dvalisvili.

Nascido em uma família muito pobre de Manaus (AM), ele teve sua história contada no filme "Aldo - Mais Forte que o Mundo" (2016).