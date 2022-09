SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pressionado pelas vitórias de Manchester City e Tottenham na rodada, o Arsenal precisava vencer para retomar a liderança do Campeonato Inglês. Visitando o Brentford, a equipe londrina superou os desfalques importantes de Odegaard e Zinchenko, e venceu com tranquilidade por 3 a 0.

Aos 17 minutos do primeiro tempo, Saliba abriu o placar, após cobrança de escanteio. Gabriel Jesus aumentou a vantagem aos 26 minutos, em cabeceio com estilo. Logo aos três minutos do segundo tempo, Fábio Vieira fez o terceiro com um belo chute de fora da área.

Com o triunfo, o Arsenal chega a 18 pontos em sete jogos, e volta a se isolar na ponta, com Manchester City e Tottenham apenas um ponto atrás. O Brentford, estacionado nos nove pontos, é o nono colocado e ainda pode perder posições com o complemento da rodada.

Na próxima rodada, o Arsenal faz clássico contra o Tottenham no Emirates Stadium. O jogo está marcado para o dia 1º de outubro (sábado), às 8h30 (de Brasília). O Brentford, por sua vez, visita o Bournemouth no mesmo dia, um pouco mais tarde. As equipes entram em campo a partir das 11h (de Brasília).

DOMÍNIO E GOL NO INÍCIO

Mesmo jogando fora de casa, o Arsenal começou o jogo melhor, propondo o jogo e, aos poucos, encurralando o Brentford. Não demorou para que os comandados de Mikel Arteta abrissem o placar. E foi em um lance de bola parada.

Aos 17 minutos, Saka cobrou escanteio com bastante curva. Saliba subiu na primeira trave e tocou de cabeça para trás. A bola tocou na trave e, antes que o goleiro Raya a espalmasse, cruzou toda a linha.

GABRIEL JESUS AMPLIA

A pressão do Arsenal continuou. Jogando a maior parte do tempo no campo de ataque, a equipe londrina logo ampliou o placar.

Aos 26 minutos, Xhaka dominou com liberdade na intermediária e cruzou. Gabriel Jesus, bem colocado, cabeceou com estilo para vencer o goleiro Raya, que ainda tocou na bola antes de ela entrar: 2 a 0.

Em uma semana marcada por um comentário racista de um empresário às danças de Vini Jr nas comemorações, Gabriel Jesus comemorou como o atacante do Real Madrid, arriscando alguns passos com os companheiros.

oi o quarto gol do atacante brasileiro no Campeonato Inglês. Ele é o artilheiro do Arsenal na competição nacional.

GOLAÇO E SAUDADE

Sem perder o ritmo, o Arsenal aumentou a vantagem e praticamente definiu a vitória logo no início do segundo tempo. Coube a Fábio Vieira, que estreou no time titular hoje, marcar o terceiro.

O meio-campista português dominou com liberdade no campo de ataque, ajeitou para a perna esquerda e bateu forte, de fora da área. O chute saiu cheio de curva e passou longe do alcance de Raya, que se esticou todo, mas viu a bola beijar a trave antes de balançar as redes.

Assim que o gol saiu, a torcida do Arsenal homenageou Vieira com uma canção que foi feita para o xará francês do meio-campista, o hoje treinador Patrick Vieira, ídolo dos Gunners nos anos 2000.

ESTREIA DE BRASILEIRO E RECORDE

O Arsenal continuou melhor na partida e até criou chances para aumentar o placar, garantindo a vitória e a liderança de forma tranquila.

No fim do jogo, Mikel Arteta promoveu a estreia do jovem brasileiro Marquinhos no Campeonato Inglês, revelado pelo São Paulo.

Além disso, o treinador espanhol colocou em campo Nwaneri, de apenas 15 anos, que se tornou o jogador mais jovem a atuar profissionalmente pelo Arsenal, recorde que pertencia a Cesc Fabregas.

BRENTFORD

David Raya; Ajer, Jansson e Mee; Kickey, Dasilva (Damsgaard), Henry, Jensen (Baptiste) e Janelt (Onyeka); Mbeumo (Wissa) e Toney. Técnico: Thomas Frank

ARSENAL

Ramsdale; White (Tomiyasu), Saliba, Gabriel Magalhães e Tierney; T. Partey (Lokonga), Fábio Vieira (Nwaneri) e Xhaka; Gabriel Martinelli (Nketiah), B. Saka (Marquinhos) e Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta

Local: GTech Community Stadium, em Brentford

Horário: 8h (de Brasília)

Cartões amarelos: Xhaka e Gabriel Jesus (ARS)

Gols: Saliba (ARS), aos 17', Gabriel Jesus (ARS), aos 26 minutos do primeiro tempo; Fábio Vieira (ARS), aos 3' do segundo tempo