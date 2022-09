SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Torcedores do Atlético de Madri que cantavam e bebiam nos arredores do estádio Wanda Metropolitano, antes do clássico contra o Real Madrid às 16h (de Brasília) deste domingo (18), pelo Campeonato Espanhol, usaram um cântico racista para chamar Vinicius Junior de macaco ? o jovem brasileiro foi alvo de um comentário racista de um empresário em um programa da TV espanhola nesta semana.

Os racistas cantaram: "Eres un mono, Vinicius eres un mono".

Em tradução livre significa: "Você é um macaco, Vinicius você é um macaco".

A tensão para o primeiro clássico madrileno é muito alta. A discussão foi iniciada por conta das comemorações de Vinicius Junior, que dança após marcar gols. Koke, meio-campista do Atlético de Madri, disse que vai haver confusão caso o brasileiro faça o gesto ao marcar na partida.

Durante o programa 'El Chiringuito' da última quinta-feira (15), Pedro Bravo ? presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores, disse que o atacante deveria "parar de fazer macaquice" e ir ao "sambódromo do Brasil" caso queira "dançar".

A repercussão do caso foi imensa, vários jogadores da seleção brasileira apoiaram Vinicius Junior. Até o técnico do Barcelona, Xavi, se solidarizou com o jovem atacante.

O clube merengue também se mostrou solidário a Vinicius, autor do gol do título da última Liga dos Campeões vencida pelos merengues, e afirmou que tomará medidas legais contra qualquer pessoa que use expressões racistas contra jogadores da equipe.

"O Real Madrid repudia todo o tipo de expressões e comportamentos racistas e xenófobos no âmbito do futebol, do esporte e da vida em geral, como os lamentáveis e infelizes comentários feitos nas últimas horas contra o nosso jogador Vinicius Junior", escreveu o Real no comunicado.