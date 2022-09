SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG visitou o Lyon, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Francês, neste domingo (18), e venceu por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Messi, com Neymar dando assistência para o argentino marcar.

Com o resultado, o time de Neymar e Messi termina a rodada na liderança isolada do torneio, depois do empate do Olympique de Marselha por 1 a 1, contra o Rennes.

O foco do PSG agora é na partida do dia 01 de outubro, quando recebe o Nice, também pelo Campeonato Francês. Já no dia 05, o confronto é diante do Benfica, pela Liga dos Campeões.

Dono do Botafogo, John Textor acompanhou a partida deste domingo no estádio. O empresário norte-americano se tornou acionista majoritário do Lyon em junho deste ano.

Mesmo jogando fora de casa, o PSG foi quem partiu para o ataque e abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Messi aproveitou toque de Neymar para bater com precisão, sem qualquer chance para o goleiro Anthony Lopes.

Depois de 20 minutos jogando abaixo, principalmente no lado ofensivo, os donos da casa aceleraram o ritmo e melhoraram na partida. Aos 20 minutos, Lacazette apareceu livre na área e cabecear forte, raspando a bola na trave esquerda de Donnarumma.

O Lyon ficou perto de empatar a partida no primeiro tempo, porém a equipe visitante cedeu menos espaços na segunda etapa. Além disso, o Paris Saint-Germain conseguiu segurar mais a bola no campo de ataque

O Paris ficou bem perto de ampliar o placar aos 26 minutos do segundo tempo. Neymar recebeu no meio da área, o brasileiro chutou bem, mas o goleiro Anthony Lopes fez uma ótima defesa para evitar o gol.