SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR não soube aproveitar a vantagem de um jogador a mais, tropeçou contra o Cuiabá e ficou no empate por 2 a 2 na noite deste domingo (18), na Arena da Baixada, pela 27ª rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Cuello e Terans, para o Furacão, e Rodriguinho e Deyverson, para os visitantes.

Com o resultado, os paranaenses ficam com 44 pontos, na sexta posição da Série A. O time do Mato Grosso tem 28 pontos, no 18º lugar.

Pela 28ª rodada, o Athletico-PR visita o Santos na terça-feira (27), às 21h30. O Cuiabá recebe o América-MG às 21h de quarta (28).

O confronto começou complicado para os donos da casa. Logo aos sete minutos, Daniel Guedes cobrou escanteio na área e Rodriguinho apareceu sozinho para completar de cabeça e abrir o placar.

O Furacão mostrou rápido poder de recuperação e garantiu a virada ainda na primeira etapa. Aos 34, Cuello recebeu pela esquerda, cortou para o meio e bateu para marcar um belo gol. Nos acréscimos, Paulão bloqueou chute de Alex Santana usando a mão, e, após revisão pelo VAR, Anderson Daronco deu o segundo amarelo para o zagueiro, o expulsou e marcou o pênalti. Na cobrança, Terans bateu cruzado e venceu João Carlos.

Se a vantagem numérica e no placar indicava tranquilidade para o Athletico na etapa final, o que se viu foi bem diferente: o confronto foi movimentado, com boas chances para os dois lados. E foi o Dourado que chegou à rede. Se aproveitando de bobeira na saída adversária, Deyverson chutou firme da entrada da área, a bola desviou em Thiago Heleno e morreu no fundo do gol: 2 a 2 na Arena da Baixada.

Aos 12 minutos da segunda etapa, Pedro Henrique sentiu fortes dores no tornozelo esquerdo e teve de ser substituído. Nome relevante da temporada do Athletico em 2022, o defensor deixou o campo de maca, aos prantos.

Nos últimos 30 minutos, o Athletico-PR foi com tudo para cima do Dourado, que soube segurar dos avanços dos donos da casa. Terans, duas vezes, Thiago Heleno e Rômulo levaram perigo, mas não conseguiram marcar.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 2 CUIABÁ

Competição: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 18 de setembro de 2022 (domingo)

Local e horário: Arena da Baixada, em Curitiba-PR, às 19h00 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Hugo Moura (ATH), Vitor Roque (ATH) e Pedrinho (ATH); Camilo (CUI)

Cartão vermelho: Paulão (CUI)

Gols: Rodriguinho (CUI), aos 7 minutos, Cuello (ATH), aos 34 minutos, e Terans (ATH), aos 48 minutos do 1º tempo; Deyverson (CUI), aos 18 do segundo tempo

ATHLETICO-PR

Anderson; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique (Matheus Felipe) e Pedrinho; Hugo Moura (Léo Cittadini), Alex Santana e David Terans; Cuello (Marlos), Vitor Roque (Pablo) e Canobbio (Rômulo). Técnico: Felipão

CUIABÁ

João Carlos; Marllon, Joaquim e Paulão; Daniel Guedes (João Lucas), Camilo, Denilson (Osorio), Rodriguinho e Igor Cariús (Marcão); Deyverson (Alan Empereur) e Alesson (Rafael Gava). Técnico: António Oliveira