O primeiro tempo do duelo no Allianz Parque foi de poucas oportunidades de gol. O Palmeiras rondou a área santista sem levar muito perigo. O Santos assustou em chute longo de Lucas Braga que Weverton defendeu.

No entanto, o fato de ter um jogador a menos não intimidou o Palmeiras, que chegou ao gol aos 31. Gabriel Menino cobrou escanteio pela direita, Murilo desviou com a barriga e encontrou Miguel Merentiel dentro da pequena área. O uruguaio dominou e girou para acertar um belo voleio e vencer o goleiro João Paulo.

O técnico Abel Ferreira também acabou expulso posteriormente por reclamação, mas o Peixe não tirou vantagem disso. Ao final, a maior parte dos 40 mil torcedores presentes comemorou a vitória do time da casa.

O compromisso seguinte do Palmeiras está marcado para o dia 28, quando duela com o Atlético-MG em Belo Horizonte. Na véspera, o Santos será o anfitrião diante do Athletico Paranaense.

Coelho bate o Timão e se firma ainda mais na parte de cima da tabela

No estádio Independência, em Belo Horizonte, o técnico Vitor Pereira resolveu poupar diversos titulares habituais, desgastados depois da partida contra o Fluminense, durante a semana, que rendeu a vaga na final da Copa do Brasil. O América, mandante da partida, aproveitou para fazer partida consistente e vencer por 1 a 0. O gol foi marcado por Juninho, aos 31 da segunda etapa. Cáceres cruzou pela esquerda, Mastriani cabeceou para o meio da área e Juninho, também de cabeça, completou para o gol. O resultado levou o Coelho aos 39 pontos, em oitavo lugar. O Timão parou nos 44, em sexto.

ALÔ, @BRASILEIRAO!!!! ANOTA MAIS TRÊS PONTOS NA NOSSA CONTA!!! ????????



COM GOL DO CAPITÃO JUNINHO, DERROTAMOS O @CORINTHIANS E AUMENTAMOS A SÉRIE INVICTA NA COMPETIÇÃO!!!!



VAMOOS!!!!!!!!!



???? Mourão Panda / América#AFCxSCCP | 1x0#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/3HjtcAX9Pq — América FC ????? (@AmericaMG) September 18, 2022

A próxima jornada reserva ao Corinthians um duelo com o Atlético-GO, no dia 28. Na mesma data, o América visita o Cuiabá.

Juventude e Fortaleza empatam em jogo frio

Fugir da Série B é a missão de Juventude e Fortaleza até agora no campeonato. Após o empate por 1 a 1 em Caxias do Sul, nenhuma das equipes saiu satisfeita com relação ao objetivo. O Juventude chegou ao oitavo jogo sem vitória no Brasileirão - ainda não venceu no segundo turno - e segue na lanterna, com apenas 18 pontos. Restando 11 rodadas, a saída do Z-4 está a 11 pontos de distância. Já o Fortaleza, com 31, está em 14º, apenas três posições acima da zona da degola.

Neste domingo (18), a equipe cearense abriu o placar no fim do primeiro tempo, quando Caio Alexandre chutou para o meio da área e Paulo Miranda acabou completando para as próprias redes. Na segunda etapa, os donos da casa empataram aos 32, quando Capixaba levantou na área e Vitor Gabriel, completamente livre, finalizou de cabeça.

Na próxima rodada, ambas as equipes atuam no dia 28. O Fortaleza recebe o Flamengo, enquanto o Juventude visita o Fluminense.

