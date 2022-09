Reprodução - Internet

A 27ª rodada do brasileirão mexeu com os ânimos dos tocedores. Teve tricolor vencendo o clássico carioca, Palmeiras cada vez mais perto da taça, derrota mineira fora de casa com direito insatisfação da torcida nas redes sociais e muito mais. Confira agora todos os resultados da rodada.

SÁBADO (17)

Avaí 1 x 0 Atlético-MG - Gol Bissoli

Botafogo 2 x 0 Coritiba - Gols Tiquinho Soares e Victor Cuesta

DOMINGO (18)

Bragantino 1 x 1 Goiás - Gol Bragantino Alerrandro. Gol Goiás Pedro Raul

Flamengo 1 x 2 Fluminense - Gol Flamengo Gabriel. Gols Fluminense Nathan e Ganso

Ceará 0 x 2 São Paulo - Gols Nahuel Bustus e Carelli

América-MG 1 x 0 Corinthians - Gol Juninho

Juventude 1 x 1 Fortaleza - Gol Juventude Vitor Gabriel. Gol Fortaleza Paulo Miranda (GC)

Palmeiras 1 x 0 Santos - Gol Merentiel

Athletico-PR 2 x 2 Cuiabá - Gols Athletico-PR Terans e Cuello. Gols Cuiabá Deyverson e Rodriguinho

A 27ª rodada do Brasileirão acaba nesta segunda-feira (19) com o jogo entre Atlético-GO x Internacional no estádio Antônio Accioly às 20h.

CLASSIFICAÇÃO

O Palmeiras segue líder isolado da competição com 57 pontos. Logo atrás vem Fluminense (48), Internacional (46)* e fechando o G4 o Flamengo (45). A quinta posição é ocupada pelo Corinthians (44) seguido por Athletico-PR (44), Atlético-MG (40), América-MG (39), Goiás (37), Botafogo (34), Santos (34), Bragantino (34), São Paulo (34), Fortaleza (31), Ceará (31) e Coritiba (28). Abrindo a zona de rebaixamento o Avaí ocupa a 17ª posição com 28 pontos em seguida vem Cuiabá (27), Atético-GO (22)* e fechando a tabela na última posição o Juventude com 19 pontos.

