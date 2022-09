SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Leila Pereira, presidente do Palmeiras, compartilhou uma foto ao lado do influenciador Luva de Pedreiro, no Allianz Parque, durante a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Santos, no domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro. Eles estavam em um dos camarotes do estádio do Alviverde.

A foto chamou a atenção nas redes porque Luva se tornou embaixador da Adidas este ano. Os materiais esportivos utilizados pelo Palmeiras são da Puma.

Além de Leila, o próprio influenciador digital também compartilhou a imagem em um story em sua rede social.

Com a vitória sobre o time alvinegro praiano, o clube alviverde alcançou 57 pontos, 9 a frente do vice-líder Fluminense ?a vantagem pode cair para 8 se o Inter vencer o Atlético-GO no jogo que encerra a rodada hoje.

O próximo compromisso da equipe comandado por Abel Ferreira no Brasileiro é só no dia 28 (quarta-feira), contra o Atlético-MG, no Mineirão, às 21h45 (de Brasília).