SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a vitória sobre o Lyon neste domingo (18), Neymar consolida um de seus melhores momentos técnicos na carreira. Até agora, nesta temporada, ele precisa de apenas 47 minutos -praticamente um tempo de uma partida de futebol- para participar de um gol do PSG, seja balançando as redes ou dando uma assistência.

Contando o Campeonato Francês e a Liga dos Campeões, o atacante soma nove gols (oito e um, respectivamente) e oito assistências (sete e um, respectivamente), totalizando 17 participações em gols da equipe na atual temporada em 799 minutos de jogo.

No último domingo, o brasileiro deu o passe final para que Messi marcasse o único gol da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Lyon, em partida válida pela Ligue One.

Aos 30 anos, Neymar tem como foco dois objetivos que ainda não conseguiu em sua carreira: conquistar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira e vencer uma Liga dos Campeões com a camisa do PSG.

O clube parisiense lidera de forma isolada o principal campeonato nacional, já que o Olympique de Marselha ficou apenas no empate contra o Rennes. Vale lembrar que o PSG venceu oito das últimas dez edições do torneio.

O próximo jogo da equipe de Neymar, Messi e Mbappé é diante do Nice, no dia 1º de outubro, válido pela Ligue One. Depois, dia 5, o confronto é diante do Benfica, pela Liga dos Campeões.