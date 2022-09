SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lenda do futebol inglês e agora treinador do DC United, da MLS, Wayne Rooney substituiu um jogador de sua equipe imediatamente após o atleta ter sido acusado de racismo por um jogador adversário.

Aos 17 minutos do segundo tempo do duelo entre DC United e Inter Miami, Taxi Fountas e Damiam Lowe se desentenderam e o zagueiro jamaicano acusou Fountas de utilizar um termo racista para ofendê-lo.

O árbitro tentou conter a confusão, conversando com os dois capitães e, posteriormente, com os dois treinadores, Rooney e Phil Neville, outro histórico jogador do futebol inglês.

Pelo lado do Inter Miami, time defendido por Lowe cujo dono é David Beckham, cogitou-se abandonar a partida, o que acabou não acontecendo. Alguns minutos depois, Rooney decidiu por tirar Fountas de campo, atitude elogiada pelo treinador adversário. Lowe também foi substituído mais tarde.

A partida acabou em vitória por 3 a 2 para o Inter Miami, com dois gols de Campana e um de Higuaín, já nos acréscimos. Benteke e o próprio Fountas marcaram para o DC United. Sobre o incidente, a MLS afirmou que vai abrir investigação e apurar o ocorrido.

TÉCNICO DO INTER CONDENA RACISMO

Phil Neville, irmão de Gary Neville e atual técnico do Inter Miami, deu uma longa resposta após a partida sobre o episódio. Ele elogiou Rooney e condenou o suposto racismo do jogador rival.

"Acho que temos que abordar provavelmente a questão principal provavelmente é uma questão que talvez no passado tenha sido varrida para debaixo do tapete, mas somos um clube de futebol que está muito orgulhoso de nossa diversidade e inclusão em nossa equipe e nossos torcedores e acho que não há lugar para o racismo no campo de futebol, na sociedade. Acabei de falar com os donos, todos os três donos e eles concordam 100% que não há como uma forma de racismo estar acontecendo em um campo de futebol e devo elogiar meus jogadores por manterem a calma", iniciou o treinador.

"Devo elogiar o árbitro por uma situação, muito, muito difícil, ele seguiu os protocolos da MLS e devo dar enorme respeito a Wayne Rooney por lidar com isso da maneira que ele fez. Eu acho que os jogadores ficaram feridos, desapontados e você sabe, eu chamei os jogadores porque em meu trabalho anterior com a Inglaterra tivemos muitas experiências em certos países de racismo, então estamos bastante informados sobre como lidar com essas situações. Disse a eles que iríamos ficar juntos, lidar com isso, que era inaceitável, que não há formulários... não há lugar para o racismo para mim na sociedade, muito menos em um campo de futebol. A situação foi tratada muito bem tomada devido as circunstâncias", acrescentou.