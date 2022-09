SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Principal contratação do Barcelona na última janela de transferências, Robert Lewandowski acredita que o clube catalão o aproximará da conquista de sua primeira Bola de Ouro, prêmio da revista France Football ao melhor jogador de uma temporada.

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (19), o atacante ?que está com a seleção polonesa para a disputa da Liga das Nações? vê a troca de clube como um "trunfo" na busca pelo título de melhor do mundo.

"Sei que o Barcelona é o time onde mais jogadores conquistaram a Bola de Ouro. Creio que o caminho para a Bola de Ouro é mais curto no Barça do que no Bayern (de Munique)", afirmou o atacante polonês.

Lewandowski está entre os 30 finalistas à Bola de Ouro nesta temporada, e dessa vez não terá a concorrência de Lionel Messi, do PSG, atual vencedor e dono de sete troféus. O principal adversário do jogador deve ser o francês Karim Benzema, campeão da última Liga dos Campeões, pelo Real Madrid.

Apesar de ainda não tem o prêmio da revista francesa em sua galeria, o camisa 9 é o atual bicampeão do The Best, troféu da Fifa dado ao melhor jogador da temporada. Na ocasião, o jogador estava no Bayern de Munique.