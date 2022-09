PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter voltou ao segundo lugar na classificação do Brasileiro. Nesta segunda-feira (19), o time colorado bateu o Atlético-GO por 2 a 1, com dois gols de Pedro Henrique, no Antônio Accioly, pela 27ª rodada, e ficou atrás apenas do Palmeiras na tabela. Churín fez o gol do Dragão.

O Internacional chegou a 49 pontos, deixou o Fluminense para trás e está oito atrás Verdão, que é o líder. Já o Atlético-GO segue em penúltimo, com 22 pontos.

O Atlético-GO volta a campo na quarta-feira (28) para enfrentar o Corinthians. No mesmo dia o Inter encara o Red Bull Bragantino.

O Atlético-GO até que começou bem. Explorando ataques pelo lado esquerdo, o time goiano chegou ao menos duas vezes com perigo, em conclusões de cabeça de Churín e Airton. Ainda que não tivesse o controle absoluto do jogo, o time da casa era efetivo em suas jogadas e empilhava finalizações. Mas, na ânsia de marcar para espantar a fase ruim que deixa o time na penúltima colocação, a equipe avançou demais e deu ao Inter o que ele mais gosta: espaço para contra-atacar. Assim, ainda no primeiro tempo ficou dois gols atrás. Na etapa final, Churín descontou e recolocou os donos da casa no jogo.

O Atlético-GO deu ao Inter tudo que ele gosta: espaço. Como sua principal característica, o time gaúcho recuou no início do jogo, atraiu o adversário e abusou das jogadas em velocidade. Depois de ser ameaçado algumas vezes, contou com uma jogada individual de Pedro Henrique para abrir o placar. Poucos minutos depois, a defesa rival falhou e o segundo gol deu tranquilidade. A partir daí, o Inter tratou de explorar sempre os espaços deixados pelo avanço do desesperado elenco goiano, mas se desconcentrou no segundo tempo e levou um gol, transformando a partida totalmente.

ATLÉTICO-GO

Renan; Dudu, Lucas Gazal, Klaus e Arthur Henrique (Ricardinho); Willian Maranhão, Rhaldney (Marlon Freitas) e Shaylon (Kelvin); Airton (Léo Pereira), Churín e Wellington Rato. Técnico: Eduardo Souza (interino).

INTERNACIONAL

Keiller; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Gabriel, Edenilson (Liziero), Mauricio (Moledo), Alan Patrick (De Pena) e Pedro Henrique (David); Alemão (Braian Romero). Técnico: Mano Menezes.

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Árbitra: Edina Alves (SP)

Auxiliares: Neuza Inês Back e Fabrini Bevilaqua Costa (ambas paulistas)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Klaus, Rhaldney e Ricardinho (ATL); Bustos, Pedro Henrique (INT)

Gols: Pedro Henrique (INTER), aos 27 e aos 34 minutos do primeiro tempo; Churín (ATL), aos 18 minutos do segundo tempo;