SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O meia Diego, que está em reta final de contrato com o Flamengo, acertou com a TV Globo para comentar as partidas da Copa do Mundo do Qatar -que começa no dia 20 de novembro.

Ele não viajará ao Oriente Médio. O jogador de 37 anos participará das transmissões do Brasil.

"Fui convocado pela TV Globo para participar desse evento sensacional que é a Copa. Estarei lá ao lado do Cleber Machado, Renata Silveira e Villani. Estarei trazendo minha visão sobre o futebol", diz Diego na publicação.

Diego assinou com o Flamengo em 2016 após 12 anos da Europa. Seu vínculo com o time carioca vai até o dia 31 de dezembro deste ano -o atleta anunciou em julho que não seguirá no Flamengo.

No início do mês, a emissora carioca anunciou o ex-atacante Fred, ídolo do Fluminense, como um dos participantes da 'Central da Copa' ao lado de Alex Escobar e Jojo Todynho.