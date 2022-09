Foto: Felipe Santos/CearaSC.com - Ceará conquista empate contra o Flamengo no Maracanã

O Ceará somou mais um ponto pelo Campeonato Brasileiro em partida disputada contra o Flamengo, no último domingo (4). Essa foi a estreia do técnico Lucho González à frente do clube e, com o resultado, o time alvinegro encerrou a sua participação na 25ª rodada na 15ª posição da tabela. O próximo desafio do Vozão pela competição será no sábado (10), contra o Santos.

Todo mundo sabe que enfrentar o Flamengo no Maracanã não é tarefa fácil, mas o Ceará conseguiu conquistar um resultado importante pelo Brasileirão no último final de semana. No primeiro tempo, o Vozão soube se fechar muito bem para evitar que o Rubro-Negro balançasse as redes. Foi apenas na segunda metade da primeira etapa que o time alvinegro criou suas melhores oportunidades. Foi em uma dessas chances, aos 43 minutos, que a equipe do técnico Lucho González, que fazia sua estreia, abriu o placar.

Mendoza recebeu um lançamento longo e disparou rumo ao gol adversário. Cercado dentro da grande área, ele tocou para Jô. O centroavante, por sua vez, finalizou de primeira e anotou o primeiro gol da partida.

Com modificações, no segundo tempo, o Flamengo conseguiu igualar tudo com Gabigol. Em lance de escanteio, após desvio da defesa, o atacante aproveitou para anotar o seu. Depois disso, o Ceará seguiu mantendo uma defesa forte e, mesmo após a expulsão de Jô, que questionou um lance polêmico, aos 26 minutos, conseguiu garantir o placar de 1 a 1 até o final.

Com o resultado, o Vozão encerrou sua participação na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro na 15ª posição da tabela, com um total de 28 pontos. O próximo desafio do time pela

competição será contra o Santos, no próximo sábado (10). As duas equipes se enfrentam na Arena Castelão a partir das 16h30.

Mercado Digital

Enquanto disputa grandes partidas no campeonato nacional, o Ceará também se prepara para fazer a sua estreia no mercado digital com o lançamento de seu Fan Token no site da Bitci Brasil. A corretora multinacional é parceira do clube e é responsável pela produção e comercialização de seu ativo.

Em fase de consolidação no país, a Bitci Brasil tem lançado outros grandes ativos no mercado nacional e promete mais novidades para um futuro próximo.

Sobre a Bitci



Fundada na Turquia, em 2018, a Bitci é uma plataforma de negociação de ativos digitais. Bitcoin, Ethereum e Criptomoedas, que garantem segurança e rapidez aos usuários durante o processo de transação.



A plataforma realiza cerca 1,2 bilhão de transações diárias e atua fornecendo soluções para o mercado, produzindo tokens para as marcas e clubes com a BitciChain.



A BitciChain, primeira rede blockchain integrada à bolsa de valores e plataforma de pagamento da Turquia, está sendo desenvolvida pela Bitci Teknoloji. A BitciChain é otimizada para fornecer a empresas e instituições a melhor adoção de blockchain.