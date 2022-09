SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com foco na final da Copa do Brasil, o técnico Vítor Pereira admitiu a possibilidade de seguir poupando titulares do Corinthians no Campeonato Brasileiro.

Em entrevista na sede da CBF, logo após o sorteio dos mandos de campo das decisões contra o Flamengo, o português reconheceu os riscos, mas deixou claro que a prioridade serão os jogos marcados para os dias 12 (na Neo Química Arena) e 19 (no Maracanã) de outubro.

"Naturalmente, a consequência é não chegarmos tão competitivos como queríamos no Brasileirão. Isso aconteceu, por exemplo, no último jogo [derrota por 1 a 0 para o América-MG]. Temos de fato que fazer alguma gestão. Temos jogadores experientes, que precisam ser bem geridos, no sentido de chegarem fortes a essa decisão. Mesmo correndo alguns riscos, como no último jogo, é a única forma. Se eles jogarem continuamente não vão chegar vivos, no seu melhor, à decisão", afirmou Vítor Pereira.

O técnico do Corinthians também comentou sobre o fato de ter levado o time alvinegro a uma final depois de dois anos e valorizou a trajetória do clube na Copa do Brasil.

"Já cheguei a muitas finais, mas é especial. Não é facil chegar ao Brasil e em poucos meses, em uma realidade particular. Tivemos que reverter contra o Atlético-GO, depois apanhamos o Fluminense, que não foi nada fácil. Foi um trajeto que deu muito trabalho e com mérito chegamos à final. Muito feliz por em poucos meses chegar a uma final no Brasil", concluiu Pereira.

Até a ida da final contra o Flamengo, o Corinthians joga quatro vezes pelo Brasileiro: Atlético-GO (casa), Cuiabá (casa), Juventude (fora) e Athletico-PR (casa).