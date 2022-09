Foto: Marcelo Cortes / Flamengo.com.br - No 200º jogo pelo Flamengo, Gabigol se torna o jogador mais jovem a marcar 100 gols no Brasileirão

Sem dúvida, Gabriel Barbosa já tem um espaço mais do que merecido na história vitoriosa do Flamengo. No entanto, o jogador continua a bater recorde após recorde. No empate contra o Ceará, válido pela Série A do Brasileiro, o atacante atingiu mais duas marcas extremamente relevantes pelo clube carioca.



De acordo com o site oficial, Gabigol completou 200 confrontos disputados com o Manto Rubro-Negro e marcou 100 gols em Campeonatos Brasileiros. Desde 2019 vestindo as cores do Flamengo, o jogador ganhou o carinho da torcida em função das atuações impecáveis, os 128 gols anotados até a partida do Brasileirão e as taças levantadas.



Até agora, Gabigol participou das conquistas de Campeonato Carioca (2019, 2020 e 2021), Brasileiro (2019 e 2020), Libertadores (2019), Recopa Sul-Americana (2020) e Supercopa do Brasil (2020 e 2021).



Além de alcançar essa marca histórica com a camisa do Flamengo, ele ainda se tornou o atleta mais jovem a atingir a marca de 100 gols no Campeonato Brasileiro com somente 26 anos e cinco dias. O feito ocorreu com o gol de empate do time carioca contra os cearenses, no Maracanã.



Com a façanha, o goleador bateu o recorde que pertencia a Roberto Dinamite. O ídolo do Vasco da Gama atingiu o número centenário aos 26 anos e 24 dias de vida. Dos 100 tentos na competição nacional, mais da metade foram marcados com a camisa rubro-negra: 58.



Pelo Flamengo, Gabigol se sagrou artilheiro do Brasileiro em 2019 e 2020, sendo essencial na conquista de 2020, acabando com um jejum de uma década do clube na Série A. Agora, o jogador forma uma dupla altamente letal com Pedro e pode fazer ainda mais história em três frentes: Copa do Brasil, Libertadores da América e Brasileirão.



