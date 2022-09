Ascom - Clube Bom Pastor é campeão da Copa Ouro no Rio de Janeiro

O time de futsal feminino do clube Bom Pastor se sagrou campeão da Copa Ouro neste domingo (18). A equipe juiz-forana venceu CPX por 4x1.

A equipe começou a competição perdendo o primeiro jogo por 4x3 para a equipe Viva Esportes. Elas saíram na frente no placar, chegaram a abrir 2x0, mas tomaram a virada.

No segundo jogo a vitória veio e elas venceram por 4x1 o Sessub/Mangueira.

O terceiro jogo foi para lavar a alma, literalmente. a equipe juiz-forana aplicou uma goleada de 8x0 contra As Meninas e se classificaram para a final, disputada contra CPX.

Além do título, a equipe contou com destaques pessoais. Fernanda Almeida foi a artilheira da competição com oito gols. Sobre essa conquista, Fernanda relata. "A artilharia só veio consagrar o grande trabalho em grupo que fizemos, o individual faz diferença, mas o grupo sempre vence. As meninas sempre me deixam em boas condições para finalizar e graças a Deus na maioria consigo finalizar bem.

Esse título tem um sabor diferente, por ser uma escola de futsal totalmente diferente das que enfrentamos em Minas, tipo de jogo diferente. Nos adaptarmos rápido e conseguir anular a maioria das jogadas delas nos proporcionou impor nosso jogo. Daí foi só colocar o que vínhamos treinando e deu certo. Feliz demais por mais esse título e por deixar o Bom Pastor no lugar mais alto", finaliza.

FOTO: Ascom - Fernanda Almeida, artilheira da competição com oito gols, homenageia um torcedor especial da equipe

Jean Albuquerque, técnico do time, foi eleito o melhor treinador da competição. "Iniciamos a competição com derrota, mas conscientes que iriamos recuperar o revés da estreia e poderíamos chegar longe na competição. Conseguimos ajustar alguns detalhes da estreia para o restante da competição e se adaptar com a forma de jogar das equipes do Rio, que e diferente do que estamos acostumados aqui em Minas e felizmente conseguimos ser campeões e ser escolhido o melhor treinador da competição, me deixa muito satisfeito com trabalho que realizo junto com o Fabiano Querino que é meu auxiliar e com as meninas, pois só reafirma que estamos realizando um trabalho de excelência em Juiz de Fora".

FOTO: Ascom - Jean Albuquerque, eleito o melhor treinador da competição, ao lado de seu auxiliar técnico Fabiano Querino

Além de Fernanda e Jean, Renata Chaves, a Renatinha, foi a goleira menos vazada da Copa e Leila Silva foi eleita a melhor ala da competição.