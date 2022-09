SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atualmente no Fulham, da Inglaterra, o meia-atacante Willian falou ao jornal The Athletic sobre sua passagem pelo Corinthians, os motivos de sua saída conturbada do time alvinegro em agosto, e que as ameaças recebidas por ele e pela família tiveram papel decisivo na tomada de decisão em sair do país, além dos planos para se tornar agente ao encerrar a carreira.

Segundo as palavras de Willian, seu rendimento no Corinthians não deve ser medido apenas em gols e assistências -ele marcou apenas um gol em 45 jogos na última passagem pelo clube. O jogador disse que teve desempenho similar ao apresentado nos tempos de Premier League, onde defendeu Chelsea e Arsenal antes de retornar para o Brasil: "Eu estava jogando bem no Corinthians", diz ele. "Os números não foram os que eu esperava em termos de gols e assistências, mas ainda acho que minhas atuações foram boas. Tive alguns problemas com lesões e adaptação a um país diferente. Havia muitos jogos, a cada três dias. Não tive tempo para descansar. Também os campos lá não eram os melhores, não como aqui. Tive alguns momentos difíceis mas, em termos de ajudar a equipa e fazer as coisas que costumo fazer, foi o mesmo Willian da Premier League. Mas as pessoas lá apenas olharam para os gols e assistências. Eles não olharam para o que eu estava fazendo para a equipe."

"O futebol não é só gols e assistências. Hoje em dia, parece que as pessoas estão apenas procurando isso em termos de julgar um jogador. Por exemplo, às vezes você pode jogar de forma inacreditável e não marcar ou fazer uma assistência. As pessoas então apenas dizem: 'Você jogou horrivelmente' ou 'Você não é bom o suficiente'. Às vezes você pode ter um jogador que toca a bola apenas cinco vezes, marca duas vezes e é como, 'Esse cara foi incrível, blá, blá, blá'. É assim no futebol, principalmente no Brasil", completou.

Willian também falou sobre os motivos de sua saída do alvinegro paulista. Segundo ele, a pressão recebida pela torcida culminou em ataques e ameaças recebidas por ele e sua família: "A situação no Brasil era difícil quando perdemos alguns jogos", diz ele. "Em um jogo, não tive meu melhor desempenho e as pessoas começaram a entrar nas redes sociais e atacar minha família. A partir daí, comecei a pensar em sair do Corinthians e voltar para a Inglaterra. Tenho amigos aqui, jogadores com quem joguei, me dizendo para voltar. Eu também sabia que a Premier League era a melhor do mundo"

Por fim, Willian revelou planos para se tornar agente: "Quero ser um agente de futebol. Comecei a estudar, só devagar. Não posso fazer muito agora porque ainda estou jogando. Mas estou aprendendo, então quando terminar vou entrar nisso. Tive muitas experiências que posso levar para a profissão. É difícil para os jovens jogadores e quero ajudá-los. Quero dar meu conselho, explicar o que fazer em determinadas situações."