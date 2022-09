SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fifa 23 decidiu inovar nas cartas para o modo Ultimate Team e lançou, em parceria com a Marvel, cartas de heróis para notórios ex-jogadores. Nomes como o zagueiro Lúcio, o uruguaio Diego Forlán e o sul-coreano Park Ji Sung estão entre os escolhidos e receberam ilustrações ao melhor estilo Vingadores.

Além das cartas Icons, que já contam com versões para os maiores nomes da história do futebol mundial e ganharam na edição 23 o reforço de Gerd Muller, Xabi Alonso e o Furacão de 70, Jairzinho, os jogadores do simulador de futebol vão poder escalar os heróis no time do modo mais popular do game. São 20 ex-atletas com pontuações entre 85 e 89, altas para modo online.

Único brasileiro dentre os "Vingadores do Fifa", o pentacampeão Lúcio se transformou no "The Thunder" e ganhou uma carta padrão com 89 de overall, destaques para seus atributos de defesa (91) e físico (89). O francês Papin, "The Acrobat" e o "Alemão Voador" Voller completam o pódio dos melhores heróis, todos com 89 de nota geral.

Outros velhos conhecidos do futebol brasileiro também ganharam versões heróicas: Forlán, ex-Internacional e melhor jogador da Copa do Mundo de 2010 é "Sunstrike" e o argentino Mascherano, com passagem no Corinthians virou "Octoboss".O Fifa 23 tem lançamento previsto para o dia 30 de setembro e será o último game da EA Sports com a marca Fifa no nome.