SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Inglesa de Futebol (FA) anunciou na manhã desta segunda-feira (21) que o capitão de sua seleção, Harry Kane, vai usar a braçadeira arco-íris e se juntar a outras nove equipes no movimento 'OneLove' durante a Copa do Mundo do Qatar.

A campanha quer usar o poder do futebol para promover a inclusão e enviar uma mensagem contra a discriminação durante os jogos da Copa, país onde a homossexualidade considerada é ilegal.

Além dos ingleses, as outras seleções que também farão parte do movimento são: Holanda, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Noruega, Suécia, Suíça e País de Gales. Assim, os capitães de cada uma das seleções vão usar a braçadeira de arco-íris com a inscrição 'OneLove' gravada nela.

O capitão inglês, Harry Kane, comentou sobre a importância da causa e mencionou que tem a honra de fazer parte dela.

"Tenho a honra de me juntar aos outros capitães de equipe para apoiar esta importante campanha 'OneLove'. Como capitães, competimos em campo, mas juntos lutamos contra todas as formas de discriminação. Isso faz ainda mais sentido em nossas sociedades divididas. A braçadeira enviará uma mensagem clara enquanto o mundo nos assiste", disse.