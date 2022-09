SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) -A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na noite desta quarta-feira (21) o calendário de competições para 2023. A grande mudança é a pausa dos campeonatos durante as Datas Fifa ?períodos em que as seleções jogam e a liberação de jogadores convocados é obrigatória.

Esse é um constante pedido de jogadores, técnicos, dirigentes de clubes e até torcedores feito há anos. Isso porque as convocações acabam desfalcando as equipes em jogos importantes.

Além disso, outra mudança proposta pela CBF foram as datas das finais da Copa do Brasil, que serão disputadas em dois domingos.

Os campeonatos estaduais começam no dia 15 de janeiro e tem ao todo 16 datas. A Supercopa do Brasil, que colocara frente à frente os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil do ano anterior, será realizada no dia 28 do mesmo mês.

Já o Campeonato Brasileiro, tem inicio marcado para o dia 15 de abril e termina no dia 3 de dezembro, um domingo.

O calendário específico para a Copa do Nordeste a a Copa Verde será divulgado pela CBF até o dia 17 de outubro.

*

CONFIRA AS DATAS

- Campeonatos estaduais: 15 de janeiro a 9 de abril

- Copa do Brasil: 22 de fevereiro a 24 de setembro

- Supercopa do Brasil: 28 de janeiro

- Basileiro Série A: 15 de abril a 3 de dezembro

- Série B: 15 de abril a 25 de novembro

- Série C: 22 de abril a 12 de novembro

- Série D: 30 de abril a 29 de outubro

COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS

- Recopa Sul-Americana: 8 e 15 de fevereiro

- Copa Libertadores: 8 de fevereiro a 11 de novembro

- Copa Sul-Americana: 8 de março a 28 de outubro

- Mundial de Clubes: a definir