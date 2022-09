SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Contratado no fim da última janela internacional de transferências, o argentino Gabriel Carabajal ainda não empolgou neste início de passagem pelo Santos. O meia de 30 anos veio do Argentinos Juniors por R$ 8 milhões parcelados.

Carabajal teve pouco tempo de adaptação e já estreou como titular contra o São Paulo. Ele seguiu no time de Lisca diante de Cuiabá, Goiás e Ceará, sempre substituído no segundo tempo. Com a mudança na comissão técnica, o argentino foi reserva diante do Palmeiras e não saiu do banco.

O interino Orlando Ribeiro cogitou manter Gabriel Carabajal na equipe, mas entendeu que Soteldo como armador era o ideal. Na etapa final, o escolhido para entrar foi o experiente Carlos Sánchez.

No Santos, a avaliação de Carabajal é positiva. Todos afirmam que ele treina bem, mas que ainda está tímido e tem tudo para deslanchar em breve. O Peixe é o primeiro grande clube da sua carreira. Antes do Argentinos, ele atuou pelo Unión de Santa Fé, Patronato, San Martin, Godoy Cruz, Talleres e Universidad San Martín.

Já pessoas próximas a Gabriel entendem que ele foi utilizado da forma errada pelo ex-técnico Lisca. O estafe crê que ele mais ajudou Soteldo e Felipe Jonatan na marcação pelo lado esquerdo do que atacou. Carabajal pode ser volante, mas sua principal função é a meia.

Sob novo comando, Gabriel Carabajal espera voltar a ter minutos contra o Athletico na próxima terça-feira (27), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com Soteldo convocado para amistosos pela Venezuela, o time tem uma vaga. Carabajal disputa posição com Carlos Sánchez, Luan e Ângelo. Ed Carlos e Bruno Oliveira correm por fora.