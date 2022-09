SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - De acordo com informações da imprensa portuguesa, o treinador Jorge Jesus não está feliz no Fenerbahçe e já tem conversas em andamento para ser técnico do Atlético Mineiro em 2023.

Segundo o jornal Record, de Portugal, nos últimos dias, o Mister teve conversas com empresários ligados ao Atlético Mineiro, visando uma possível troca no comando de Cuca para a próxima temporada. Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o time mineiro está em 7º no Campeonato Brasileiro e resta apenas uma remota chance de título, além da disputa pela vaga na competição continental de 2023.

Após a saída de Cuca, no final do ano passado, o Atlético chegou a sondar Jorge Jesus para assumir a equipe. Sem sucesso na contratação do português, trouxe o argentino Antonio "Turco" Mohamed, demitido após a eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo.

O português volta ao radar atleticano, que vive uma fase conturbada, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos do Brasileirão. No entanto, outro jornal de Portugal, o "A Bola" afirma que o Fenerbahçe já se movimenta para renovar o contrato de Jorge Jesus antes da Copa do Mundo.

Com contrato até o final da temporada europeia, em junho de 2023, Jorge Jesus tem apenas 14 jogos à frente do Fenerbahçe. Em sexto no Campeonato Turco, o clube foi eliminado na pré-eliminatória da Liga dos Campeões para o Dínamo de Kiev e disputa a Liga Europa.