BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - No dia 3 de outubro o volante Gustavo Blanco vai completar 28 anos, idade em que geralmente os jogadores de futebol estão no ápice da carreira. Mas para Gustavo Blanco este ápice está muito distante e, talvez, seja impossível de ser alcançado. Lutando contra uma sequência de lesões graves, o volante, que tem contrato com o Atlético-MG e atualmente está emprestado ao Vitória, não descarta se aposentar no fim da temporada, como apurou a reportagem.

Sem conseguir jogar regularmente desde 2018, quando teve a primeira lesão grave no joelho esquerdo, Gustavo Blanco trata a aposentadoria ao término do contrato com o Atlético como uma hipótese real. A reportagem conversou com pessoas próximas ao atleta e também com quem conviveu com ele nas últimas temporadas, quando esteve emprestado a Goiás, Fortaleza e Londrina, antes de ser cedido ao Vitória. Ao todo, desde a primeira cirurgia, Blanco disputou somente 17 partidas.

O joelho esquerdo foi operado duas vezes, em 2018 e em 2019, sendo essa segunda após uma entorse durante um treino na Cidade do Galo. Naquele momento, Blanco já estava recuperado da primeira cirurgia e, inclusive, foi inscrito pelo Atlético na Copa Libertadores daquele ano, com a camisa 25. Ainda em 2019, o volante também foi operado no joelho direito.

A volta aos gramados aconteceu em 2020, mas jamais Gustavo Blanco conseguiu retomar o nível de apresentação que teve nas 36 vezes em que atuou pelo Atlético, entre 2017 e 2018. Fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli, o volante foi repassado ao Goiás. A passagem pelo Esmeraldino foi discreta e curta, com apenas cinco partidas disputadas, sendo apenas uma por 90 minutos em campo. Aliás, a derrota para o São Paulo, por 3 a 0, em 3/12/2020, pela 23ª rodada do Brasileiro, foi a única vez que o atleta disputou uma partida completa nos últimos quatro anos.

Pelo Fortaleza foram somente seis partidas, três pelo Cearense e três pela Copa do Nordeste, todas na temporada passada. Em 2022 foram seis jogos, todos pelo Londrina, durante o Campeonato Paranaense. No Vitória desde março, Gustavo Blanco ainda não conseguiu entrar em campo. Natural de Salvador, o jogador chegou a garantir durante sua apresentação que estava bem para atuar.

"Foi um momento muito difícil na minha carreira. Tive uma sequência de lesões que me atrapalharam bastante. Infelizmente eu fiquei muito tempo parado e isso dificultou. Mas, agora eu estou 100% e isso ficou para trás. Com certeza eu estou muito bem. E eu vim para o Vitória para ter uma sequência de jogos e ajudar o time a subir para a Série B", disse Blanco durante sua apresentação como jogador do Vitória, em 29 de março.

Mas poucos dias depois, em 11 de abril, o jogador sofreu uma grave lesão muscular na coxa esquerda. Gustavo Blanco não jogou ainda pelo Vitória. Após mais de quatro meses no departamento médico, o volante foi relacionado para o duelo com o ABC, pela terceira rodada da segunda fase, no Barradão, no começo de setembro. É a única vez que o nome do jogador aparece numa súmula do Vitória, mas o camisa 18 não entrou na partida que terminou empatada por 0 a 0.

Neste final de semana, o Leão visita o já eliminado Paysandu, em Belém, e depende apenas de um triunfo para garantir o acesso à Série B, mas Gustavo Blanco não será relacionado, já que ele sofreu nova lesão na coxa esquerda e não tem previsão de retorno.

Como o contrato com o Atlético-MG se encerra em dezembro, Gustavo Blanco já confidenciou para pessoas próximas que cogita se aposentar no fim da temporada. Mas a decisão será tomada, ou então divulgada, somente após encerrar o vínculo com o Galo.

102 JOGOS E 2 GOLS

Então titular do Atlético-MG nas 12 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2018, Gustavo Blanco estava emprestado ao clube mineiro, que em maio daquele ano pagou R$ 1,3 milhão ao Bahia, clube formador do volante, para adquirir 70% dos direitos do atleta. Destaque do Galo naquele bom começo de Brasileirão, o time que era treinado por Thiago Larghi e tinha Róger Guedes como artilheiro estava na vice-liderança da competição até a parada para a disputa da Copa do Mundo disputada na Rússia. Blanco assinou contrato até dezembro de 2022.

Mas foram somente seis jogos pelo Atlético após ser comprado junto ao Bahia. Ao todo, com a camisa alvinegra, Blanco disputou 36 partidas e anotou um gol. Um dos dois gols marcados por ele em toda a carreira. O outro, o primeiro, foi com a camisa do Tricolor, em 2015, na primeira temporada como jogador profissional.

Em nove anos como jogador profissional, Gustavo Blanco disputou somente 102 jogos e marcou duas vezes. O volante atuou por Bahia (30), América-MG (19), Atlético-MG (36), Goiás (5), Fortaleza (6) e Londrina (6), totalizando 102 partidas.