SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Segundo levantamento feito pela LaLiga, foram registradas ao menos 24 ofensas clássico madrileno entre Real Madrid e Atlético de Madrid, sendo oito delas direcionadas a Vinicius Júnior.

Ao longo da semana que antecedeu o dérbi, o atacante foi vítima de racismo durante o programa 'El Chiringuito'. Pedro Bravo, agente e presidente da Associação de Empresários de Jogadores (AEAF), falou que o atleta deveria deixar de "fazer macaquice".

O episódio repercutiu bastante e Bravo pediu desculpas em rede social.

Além disso, o fato de Vini Jr. dançar em suas comemorações já estava repercutindo no momento, já que atletas jogadores do Ballorca o acusaram de ter provocado a equipe, na vitória do Real Madrid por 4 a 1.

Na nota divulgada pela competição percebe-se que nos minutos antecedentes ao início da partida já era perceptível o clima hostil e o que estava por vir.

Na chegada dos Merengues, parte do público que estava nos arredores chamaram o brasileiro de macaco. Diante do acontecimento, o Atlético de Madrid condenou a ação em rede social e a imprensa repercutiu o posicionamento do clube horas antes do início da partida

Porém, nada disso surtiu efeito. Faltando 12 minutos para a bola rolar, mais insultos. "Vinicius, morra!" Na segunda etapa, o brasileiro foi chamado de tonto. Gritos xenófobos também foram direcionados ao atacante. As ofensas se repetiram ao longo do duelo.

Xingamentos ecoaram no estádio Wanda Metropolitano para o Real Madrid e seus jogadores, gritos homofóbicos e lançamento de objetos, como garrafas e isqueiros, foram outros episódios relatados.