Amistosos confirmados! ?



Confira os jogos das #GuerreirasDoBrasil na data FIFA de outubro. ?? pic.twitter.com/AgDJLR9OR0 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) September 22, 2022

A técnica da seleção feminina de futebol, a sueca Pia Sundhage, anunciou nesta quinta-feira (22) as convocadas para enfrentar a Noruega e a Itália na Data Fifa do mês de outubro.

O Brasil mede forças com a Noruega no Estádio Ullevaal, em Oslo (Noruega), no dia 7 de outubro. Três dias depois a equipe brasileira enfrenta a Itália em Gênova.

Entre as surpresas da relação de convocadas estão três jogadoras que defenderam o Brasil na Copa do Mundo sub-20, disputada na Costa Rica: Lauren, Tarciane e Yaya. “Há uma diferença entre uma atleta da seleção sub-20 e uma da principal. Essas meninas vêm com muita energia, então elas cometem erros. É normal. Queremos fazer uma mudança a longo prazo. Ganhar um título não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. Tentamos trazer algumas novas mudanças e acredito que teremos uma melhora em campo”, afirmou Pia Sundhage.

Confira a lista completa das atletas da #SeleçãoFeminina convocadas para os amistosos de outubro. Vamos com tudo! ???????????? pic.twitter.com/9316bbyci2 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) September 22, 2022

Relação de convocadas:

Goleiras: Leticia – Corinthians e Luciana – Ferroviária.

Defensoras: Rafaelle - Arsenal (ING), Tainara - FC Bayern (ALE), Kathellen - Real Madrid (ESP), Tarciane - Corinthians, Tamires - Corinthians, Fernanda Palermo - São Paulo, Lauren - Madrid CFF (ESP) e Antonia - Levante (ESP).

Meio-campistas: Ary - Palmeiras, Millene - Internacional, Ana Vitória - Benfica (POR), Kerolin - North Carolina Courage (EUA), Yaya - São Paulo, Duda Francelino - Flamengo, Duda Sampaio – Internacional e Adriana - Corinthians.

Atacantes: Jaqueline - Corinthians, Ludmila - Atlético de Madrid (ESP), Geyse - Barcelona (ESP), Bia Zaneratto - Palmeiras, Gabi Nunes - Madrid CFF (ESP) e Debinha - North Carolina Courage (EUA).

