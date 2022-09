SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor de um dos gols da vitória da França sobre a Áustria, nesta quinta-feira (22), pela Liga das Nações, Kylian Mbappé destacou a liberdade que tem pela seleção francesa, algo que não encontra pelo Paris Saint-Germain.

Na zona mista após triunfo pela quinta rodada da competição de seleções, Mbappé afirmou ao francês "Le Parisien" que "pode andar por aí". Já no PSG, o técnico Christophe Galtier pede para o francês "fazer pivô"

"Tenho muito mais liberdade aqui (seleção francesa). Posso andar por aí, ir para o espaço, pedir bolas. Em Paris é diferente, não tem isso, me pedem para fazer pivô", falou o camisa 10.

Apesar da vitória, a atual campeã da Liga das Nações e da Copa do Mundo já não possuía chances matemáticas de classificação no torneio europeu. Neste momento, ela é a terceira colocada do Grupo A, com 5 pontos.

A seleção francesa encerra a participação na Liga das Nações no próximo domingo (25), quando visita a Dinamarca às 15h45 (de Brasília).