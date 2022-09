SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Protagonista de uma polêmica por ter ser recusado a participar de uma sessão de fotos da seleção francesa por causa de direitos de imagem, Mbappé se manifestou a respeito das críticas recebidas. Após a vitória da França sobre a Áustria pela Liga das Nações nesta quinta (22), o atacante disse que os comentários de outras pessoas não vão mudar sua maneira de jogar e viver.

"Não fui eu que pedi os acordos. Todo o time queria isso. Depois, não me importo de estar à frente se for benéfico para meus companheiros de equipe. Ser criticado não vai mudar a maneira como eu jogo e vivo. Se isso pode ajudar o grupo, não me importo. Acho que todo o grupo está feliz", afirmou.

Mbappé se recusou a participar de uma sessão de fotos da seleção por querer escolher com quais marcas estará ligado e também por acreditar que alguns jogadores têm a imagem mais utilizada que outros.

Sua equipe comunicou a decisão à Federação Francesa de Futebol, que antes havia dito que só faria uma revisão dos termos de direito de imagem depois da Copa do Mundo. Com a recusa do atleta, a entidade mudou o posicionamento e disse que irá fazer um novo acordo.

O atual contrato entre ambas as partes diz que os atletas convocados devem participar de eventos e sessões de fotos independentemente de sua vontade. De acordo com o jornal "L'Équipe", Mbappé teve o apoio de muitos de seus companheiros, com outros líderes da seleção como, por exemplo, Varane e Lloris, se reunindo ao lado do atacante do PSG com membros da FFF.