a partir deste sábado (24) os servidores da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) começam um novo desafio, dessa vez com a bola no pé. Será dado o pontapé inicial para o Campeonato Interno de Futebol Masculino e Futsal Feminino 2022, realizado pelas secretarias de Recursos Humanos (SRH) e de Esporte e Lazer (SEL). Participam os servidores das diversas secretarias da PJF, além da Câmara Municipal. Ao todo, estarão na disputa 15 equipes no futebol e seis no futsal. Os jogos são abertos para o público.



Os times de futebol serão os primeiros a entrarem em campo, já neste sábado. Três partidas serão realizadas no campo do Nova União, no bairro São Pedro. Confira:



Sábado (24) - Futebol

8h – Câmara Municipal x Secretaria de Saúde

9h10 – Secretaria de Governo x Demlurb

10h20 – Emcasa/Sesmaur x PGM/CGM



Outros quatro jogos serão realizados durante a semana, na terça (27) e quinta (29), no campo do Progresso.



Terça (27) - Futebol

19h – Cesama x Secretaria de Educação

20h10 – Procon/SEDH x Secretaria da Fazenda



Quinta (29) - Futebol

19h – Secretaria de Comunicação x Secretaria de Obras

20h10 – Guarda Municipal x Secretaria de Esporte e Lazer



O torneio de futsal feminino tem início na quarta-feira (28), com dois jogos no ginásio da Secretaria de Esporte e Lazer.



Quarta (28) - Futsal

19h – Secretaria da Fazenda x Câmara / Funalfa

19h35 – Secretaria de Saúde x Seapa / Secom / STDA



O torneio tem como objetivo promover o esporte, o lazer e a interação entre os servidores da PJF, reforçada pelo fato de que muitas equipes envolvem atletas de mais de uma secretaria. A final do futebol masculino está prevista para o dia 20 de outubro, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. O futsal feminino tem a final prevista para o dia 18 de outubro.