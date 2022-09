SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Itália venceu a Inglaterra por 1 a 0 na tarde desta sexta-feira (23), no San Siro, em Milão, e rebaixou a seleção rival na Liga das Nações. Raspadori fez o gol do jogo válido pela quinta rodada e garantiu o triunfo.

Com o resultado, a Itália chega a oito pontos no Grupo 3 da competição europeia e ainda tem chance de classificação para a semifinal, já que enfrenta a líder Hungria (10 pontos) na última rodada. Já os ingleses, que não venceram na chave da 'morte', irão jogar a Liga B do torneio.

Itália e Inglaterra fecham a participação na fase de grupos da Liga das Nações na próxima segunda-feira (26). Os ingleses recebem a Alemanha em Wembley, em duelo que praticamente vira amistoso após o triunfo húngaro hoje. Já os italianos visitam a Hungria. Ambos os jogos acontecerão às 15h45 (de Brasília).

Quando duas seleções de peso como Itália e Inglaterra se enfrentam, espera-se grandes jogadas ofensivas, lances de efeito e emoção. Mas o primeiro tempo no San Siro não teve nada disso, foi monótono e a bola praticamente só circulou na região central. Com poucos acontecimentos relevantes, o espanhol Jesús Gil Manzano não deu acréscimos e encerrou a etapa rigorosamente aos 45 minutos.

Ainda que fosse mandante no confronto desta tarde e tivesse o apoio da torcida, a Itália preferiu esperar a Inglaterra. Jogou a maior parte do jogo em linha baixa, neutralizando o setor ofensivo rival, e conseguiu levar perigo em jogadas individuais e de contra-ataque.

Precisando da vitória, a Inglaterra se lançou à frente e teve o controle do jogo. Acontece que do meio para frente faltou inspiração, e a seleção inglesa foi pouco aguda. Com muitos passes laterais, o time inglês esbarrou na marcação italiana e teve poucas chances claras de gol.

Raspadori abriu o placar aos 22 minutos do segundo tempo. Ele foi lançado por Bonucci nas costas da zaga, limpou Walker e chutou colocado para abrir o placar.