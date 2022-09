SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil estreou com autoridade no Mundial de vôlei feminino. Na Holanda, a seleção brasileira superou na tarde deste sábado (24) a República Tcheca por 3 sets a 1 ? parciais de 25 a 20, 25 a 16, 21 a 25 e 18) ? e começou com o pé direito no Grupo D do torneio. Gabriela Guimarães, capitã da equipe, foi o grande destaque e a maior pontuadora da partida, com 24 pontos.

Agora, o Brasil volta à quadra na segunda-feira (26), às 13h30 (de Brasília), para enfrentar a Argentina na segunda rodada do Mundial. No Grupo D, a seleção ainda vai enfrentar China, Colômbia e Japão na primeira fase. Para avançar, as brasileiras precisam ficar entre as quatro mais bem colocadas da chave.

A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães esteve à frente no placar desde o início do primeiro set. O Brasil começou superior e chegou a abrir três pontos de vantagem na casa dos dois dígitos, mas as tchecas se recuperaram e empataram o jogo, com 15 a 15 no marcador. Depois disso, a seleção brasileira se impôs e terminou com vitória no set por 25 a 20.

A República Tcheca até esboçou uma reação no início do segundo set, mas o Brasil voltou a ditar o ritmo e se distanciou no placar. Diferentemente do set anterior, as tchecas não levaram perigo à seleção, com as brasileiras abrindo nove pontos de vantagem e fechando com 25 a 16.

O terceiro e último set começou com a mesma tônica dos anteriores, com amplo domínio brasileiro. Só que as brasileiras deixaram as adversárias crescerem e levaram uma virada pela primeira vez na partida.

As tchecas tomaram a frente com 15 a 14 no marcador e depois disputaram ponto a ponto contra as brasileiras até abrirem vantagem no final, vencendo o set por 25 a 21. Diferentemente do que tinha acontecido nos sets anteriores, o Brasil errou mais do que a outra equipe.

Depois do recado das tchecas em quadra, o quarto set foi pegado desde o início. As equipes alternavam pontos e as brasileiras pareciam um tanto surpreendidas. Até que a capitã voltou a aparecer e o Brasil conseguiu se impor novamente, abrindo cinco pontos de vantagem, com 12 a 7 no placar.

Com vantagem, o Brasil administrou e terminou levando o set por 25 a 18. Apesar do resultado, a República Tcheca não aliviou para a seleção e fez jogo duro até ser despachada no final.

A vitória da seleção brasileira acontece após o vice-campeonato da equipe na Liga das Nações. Em julho, o Brasil foi superado pela Itália e conquistou a sua terceira medalha de prata seguida. Desde a vitória do Grand Prix em 2017, a seleção feminina está em um jejum de grandes títulos.

Entretanto, o Brasil não se deixou abater, fez jus ao favoritismo e estreou com vitória no Mundial. A seleção brasileira é a atual segunda colocada no ranking mundial e está cotada ao pódio do torneio, com Itália, EUA e Sérvia como principais rivais na disputa pelo troféu.