QUATRO GOLS, QUATRO TÍTULOS!



Respeita as BRABAS! Deu @SCCPFutFeminino mais uma vez, com recorde de público e em grande estilo!



Que #EnergiaDaFinal incrível! pic.twitter.com/pKvxNECxFF — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) September 24, 2022

O Corinthians goleou o Internacional por 4 a 1, na tarde deste sábado (24) na Neo Química Arena, para conquistar pela quarta vez na história o título do Campeonato Brasileiro Feminino (Série A1). No confronto de ida, em Porto Alegre, as Gurias Coloradas e as Brabas do Timão ficaram no 1 a 1.

Após as conquistas alcançadas em 2018, 2020 e 2021, o Corinthians contou com o apoio de sua apaixonada torcida para alcançar o tetracampeonato. 41.070 pessoas foram ao estádio em Itaquera para acompanhar a decisão, público que representa o novo recorde sul-americano da modalidade.

As Brabas do Timão continuaram mandando no confronto, mas as Gurias Coloradas foram mais eficientes aos 13 minutos, e abriram o placar em uma jogada de bola parada. Sorriso aproveitou uma sobra de bola após cobrança de escanteio para finalizar.

Porém, o domínio era mesmo do Corinthians, que igualou o placar aos 22 minutos, quando Jaqueline recebeu de Yasmim para bater de direita. A virada veio um pouco antes do intervalo, graças a Diany após cruzamento de Tamires.

As Brabas do Timão começaram o segundo tempo com tudo, e ampliaram a vantagem no primeiro minuto, graças a Vic Albuquerque. A equipe paulista deu números finais ao confronto já aos 46 do segundo tempo, com Jhenifer. A partir daí a torcida fez a festa na Neo Química Arena.

O PAÍS DA BOLA AGORA É PAÍS DAS FIEL! AS BRABAS DOMINARAM O BRASIL! SALVE O @Corinthians!



A #ENERGIADAFINAL AGORA É TAMBÉM #ENERGIADAFIEL! PARABÉNS @SCCPFutFeminino!



???????? pic.twitter.com/xGNHtc6QiA — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) September 24, 2022

brasileiro feminino | CBF | Corinthians | Esportes | Internacional