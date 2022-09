SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lutador Wagner Conceição Martins, o 'Zuluzinho', foi nocauteado em 43 segundos pelo senegalês Serigne Ousmane Dia, conhecido 'Bombardier', no MMA Attack 4, realizado neste sábado (24), na Polônia. O duelo marcou o retorno do brasileiro ao MMA exatas três semanas após ter sido brutalmente nocauteado em outro confronto.

Zuluzinho entrou no octógono do evento, que se classifica como o "UFC polonês", mas aguentou muito pouco. Os lutadores trocaram alguns golpes até que o brasileiro perdeu o equilíbrio e foi derrubado. Ele não conseguiu se levantar e, no chão, levou uma série de golpes de Bombardier. Após 43 segundos, o duelo foi encerrado.

Há 21 dias, em três de setembro, o brasileiro sofreu um nocaute brutal que o deixou estatelado no octógono. A luta era a principal de um evento em Belarus, e Zuluzinho levava a melhor até o golpe derradeiro. Após a derrota, ele reclamou que ficou sabendo de uma regra do duelo "em cima da hora".