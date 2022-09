SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cruzeiro não deu chances, venceu o Minas por 3 sets a 0, na manhã deste domingo (25), e conquistou o pentacampeonato da Supercopa masculina de vôlei.

Com a vitória de hoje no Ginásio Geraldão, em Pernambuco, em parciais de 25/19, 25/14 e 25/18, a raposa registrou o seu quinto título da história do clube.

Os clubes mineiros jogaram um primeiro set com vários erros entre as equipes. Mas o Cruzeiro conseguiu fechar a parcial por 25 a 19. Destaques para os bloqueios de Rodriguinho e Otávio.

No próximo set, o Cruzeiro voltou melhor e contou com as falhas do Minas chegar a vitória em um placar com ampla vantagem (25 a 14).

O último set foi o mais disputado entre as equipes na final da Supercopa. Atrás no placar, o Minas deu o seu melhor em busca da vitória, mas o Cruzeiro fechou o jogo em 25 a 18.