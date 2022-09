RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão do mundo pela França em 2018, o defensor Benjamin Pavard, que atua no Bayern de Munique, da Alemanha, revelou ter sofrido de depressão durante a pandemia de Covid-19.

Cria da base do Lille, da França, o lateral-direito, que também atua como zagueiro, passou ainda pelo Stuttgart, da Alemanha, antes de acertar com o atual clube. Ele foi anunciado em janeiro de 2019.

"Cheguei e ganhamos tudo. Não poderia ter sonhado com um início melhor. Depois, veio a pandemia e foi um período muito difícil. Pessoalmente, não foi nada fácil estar sozinho em um país que não o meu, longe da minha família e dos meus amigos. Na minha cabeça, as coisas não estavam bem. No começo você fala que não é nada, que vai passar, mas, quando você vê, persiste. Aí, você vai para o treino e não tem um sorriso no rosto, você tem de reagir", contou, em entrevista ao jornal francês "Le Parisien".

Pavard, 26, disse que escondeu a doença, mas indicou que, atualmente, se sente bem melhor.

"Como todo mundo, sou humano, e mesmo tendo uma bela casa com academia, precisava de contato humano. Acordava de manhã e não tinha fome. Tentei me manter ocupado, cozinhar, assistir séries. Não gosto da palavra depressão, mas era isso. Mascarei na frente dos outros e hoje me sinto muito melhor", afirmou.

"Algo não estava bem na minha vida, mas isto me fez crescer enquanto homem. Fui deixado à minha sorte e tive de estar bem rodeado para voltar a me endireitar. Poucos sabem por aquilo que passei. Pode ganhar muito dinheiro, mas isso não significa que seja feliz", completou.

Na temporada 2022/2023, o jogador esteve em campo em oito partidas, sendo titular em todas, e fez dois gols. Na Copa do de 2018, se destacou ao marcar um bonito gol contra a Argentina.

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

CVV (https://www.cvv.org.br/) funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.