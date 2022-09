E.C. Villa Real - Villa Real vence por 2 a 0 e coloca um pé nas quartas de final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro

O Villa Real venceu o Nacional de Uberaba por 2 a 0 na tarde deste sábado (24) no Uberabão em partida válida pela oitavas de final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. Os gols do jogo foram marcados por Dane e Lucas Evaristo. Com a vitória a equipe juiz-forana abre uma boa vantagem para o jogo da volta em Juiz de Fora, que acontece neste sábado (01) às 15h no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, podendo perder a partida por até dois gols de diferença.

O JOGO

O Villa Real dominou a partida, o time da casa não conseguiu criar boas oportunidades e esbarrava na defesa bem montada da equipe do técnico Rafael Novaes. Aos 25 minutos, Lucas Evaristo recebe sozinho na área após o cruzamento de Ramonzinho e abre o placar para a águia juiz-forana. A equipe do Nacional sentiu o gol e não conseguia levar perigo à meta do goleiro Ésio. O Villa Real quase ampliou na primeira etapa após Batata cabecear no travessão.

No segundo tempo o jogo continuou o mesmo. O Villa Real fazia uma partida taticamente estável e o Nacional não conseguia chegar com perigo. A única oportunidade da equipe de Uberaba foi logo no início da segunda etapa, mas pecou na finalização jogando a bola por cima do gol. Aos 37 minutos do segundo tempo, a águia juiz-forana ampliou o placar após bela jogada individual de Dane, que driblou meio mundo e finalizou para o fundo da rede.2 a 0 fora de casa e uma vaga para as quartas de final bem encaminhada.

FALA PROFESSOR

O técnico Rafael Novaes falou após o apito final. "Graças a Deus conseguimos jogar bem fora de casa e era isso que a gente queria. Não tem pessoas que acreditam mais nesses meninos do que a gente. Estamos passando por cima de todas as dificuldade e hoje foi um dia bacana, pois conseguimos colocar em prática o que fazemos em Juiz de Fora fora de casa o que é muito difícil, ainda mais se tratando da equipe do Nacional, que é uma equipe tradicional e vem fazendo uma grande competição e hoje a vitória foi nossa. Não tem nada decidido, eles podem chegar lá e ganhar de três gols de diferença, porque é uma equipe qualificada e veio mostrando isso no decorrer do campeonato. Saímos daqui felizes, mas sabendo que tem mais noventa minutos e um jogo complicado, já que o time deles é muito forte e nós conseguimos colocar nosso plano de jogo que sabíamos que se encaixasse daria certo. Agora é voltar pra Juiz de Fora e pensar na próxima partida, não tem nada ganho, é preciso respeito, humildade e trabalho", finalizou.

OS AUTORES DOS GOLS

Lucas Evaristo marcou seu primeiro gol como atleta do Villa Real na competição. Sobre a importância desse momento, Evaristo destaca. "Foi um momento muito importante pra mim porque venho trabalhando muito pra poder mostrar para o professor o quanto é importante e o que eu posso fazer para ajudar a equipe e fiquei muito feliz em marcar esse gol e ajudar o meu time. Agora em Juiz de Fora tem mais noventa minutos".

Dane, um dos mais experientes do elenco, mesmo com pouca idade, também deixou o seu gol. "Estou muito feliz em poder ajudar a minha equipe com mais um gol, estava me cobrando muito por esse gol na fase de grupos, ele não estava saindo, mas estava com a cabeça boa, trabalhando, ajudando a equipe de outras formas e hoje fui feliz com mais um gol. Ainda não tem nada ganho, vamos trabalhar focados e mais forte ainda porque em casa precisamos fazer um bom resultado para não corrermos nenhum risco".



VILLA REAL



Ésio, Adson, Emerson, Nogueira, Eldinho, Mogango, Batata, Ramon Caraci (David Lima), Dane (Wellitin), Ramonzinho (João Victor) e Lucas Evaristo (Rhuan)

NACIONAL

João Vitor, Pedro Tulio, Diego (João Vitor), Rafael Augusto, Lucão, Matheus (Gabriel), Breno, Kaio (Gabriel), Cleison (Brayan), Lucas (Willy)

Árbitro: JOSÉ ALFREDO FILHO

Assistente 1: SAMUEL HENRIQUE SOARES SILVA

Assistente 2: WEYDER MARQUES BORGES

Quarto Árbitro: RAPHAEL NOEINSTEIN DE ARAUJO ALVES

Cartões Amarelos: Diego (Nacional) 4"/1T; Walber (Villa Real) 25'/1T; Cleison (Nacional) 27'/1T; Pedro (Nacional) 40'/1T; João Vitor (Nacional) 9'/2T; Lucas (Nacional) 12'/2T; Eldinho (Villa Real) 22'/2T; Lucas Evaristo (Villa Real) 28'/2T

Gols: Lucas Evaristo (Villa Real) 25'/1T; Dane (Villa Real) 37'/2T