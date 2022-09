SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Terminou neste domingo (25) a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O campeão ainda será conhecido, mas já foram definidas as equipes que subiram à segunda divisão do futebol nacional.

São elas o Mirassol, o ABC, o Botafogo-SP e o Vitória.

As últimas vagas foram preenchidas pelo Mirassol, que conquistou a liderança do Grupo B, com uma vitória em casa por 2 a 1 sobre a Aparecidense, e pelo Botafogo, segundo colocado da chave. A formação de Ribeirão Preto bateu o Volta Redonda, também por 2 a 1, longe de seus domínios.

No sábado (24), havia sido concluído o Grupo C. O ABC empatou por 0 a 0 com o Figueirense, em Florianópolis, e confirmou o primeiro lugar. Ficou em segundo o Vitória, que empatou por 1 a 1 com o Paysandu, em Belém.

Mirassol e ABC disputarão o título em duas partidas, uma no interior de São Paulo, outra em Natal. As datas serão divulgadas em breve pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Na primeira fase, realizada em turno único com 20 times, quatro clubes foram rebaixados para a Série D, Atlético-CE, Brasil-RS, Ferroviário e Campinense. Já o América-RN, campeão da quarta divisão, subiu para a terceira ao lado de Pouso Alegre, São Bernardo e Amazonas.