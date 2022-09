O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) promoveu, neste domingo (25) em 98 cidades do Brasil, a 4ª edição do Festival Paralímpico, evento que tem o objetivo de difundir o Movimento Paralímpico (por meio de atividades recreativas e lúdicas que simularam modalidades paralímpicas).

Bom dia para os fãs do esporte paralímpico! ????



O Festival Paralimpico já vai começar. Aqui no CT Paralímpico já está tudo pronto para o começo das atividades.#LoteriasCaixa pic.twitter.com/CpR64zfZqv — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) September 24, 2022

Em cada um dos locais que sediaram o Festival Paralímpico, os participantes tiveram a oportunidade de experimentar três práticas esportivas. Já as crianças puderam ter experimentações com goalball, vôlei sentado, canoa havaiana, surfe adaptado, rúgbi, tiro com arco, entre outros esportes adaptados.

Festival Paralímpico #LoteriasCaixa reúne cerca de 15 mil crianças por todo o país em sua maior edição da história: https://t.co/kjceV4DEdH pic.twitter.com/1lK3BV8Yzl — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) September 24, 2022

O maior movimento dia foi no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, que teve cerca de mil inscritos em atividades que simularam vôlei sentado, badminton e atletismo. Uma das presentes foi Letícia Barbosa, de 14 anos, que é biamputada de pernas. “É muito gratificante ver crianças com deficiências praticando esportes. Então, é muito importante ter um evento como esse. Pode ser o início de futuros atletas”, declarou a jovem, que estuda na Escola Paralímpica de Esportes do CPB e pratica vôlei sentado desde 2021.

