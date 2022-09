SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Endrick, do Palmeiras, não cansa de atrair holofotes. Autor do gol do título do Campeonato Brasileiro sub-20, no domingo (25), contra o Corinthians, em plena Neo Química Arena, a joia alviverde ganhou, uma vez mais, espaço entre os veículos espanhóis. Especulado em times como Real Madrid e Barcelona, o camisa 9 é apontado como possível líder da nova geração do futebol mundial.

Após conquistar seu quarto título no ano, (Copa São Paulo, Torneio de Montaigu, a Copa do Brasil sub-17 e Brasileirão sub-20), Endrick foi chamado pelo jornal Marca de um "jovem talento que pode estabelecer uma tendência no mundo do futebol durante uma década".

O veículo ainda colocou a joia alviverde como potencial líder de uma nova geração, que posteriormente "substituirá" nomes como Vinicius Jr, Rodrygo (dupla do Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City) e Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).

"Endrick surge como o líder dessa geração apontada como alternativa para a de Haaland, Mbappé e dos dois brasileiro madridistas", escreveu o tabloide.

Já o As descreveu o camisa 9 como "uma loucura" e um dos "jogadores-chave" das categorias de base alviverde, justificando assim o interesse de gigantes como Real Madrid e Barcelona.

Com apenas 16 anos, Endrick não pode defender um clube europeu ? que só permitem a inscrição de atletas a partir dos 18 anos ? mas é apontado pela imprensa local como pilar de uma disputa entre merengues e blaugranas. O Barcelona, inclusive, já teria se reunido com representantes do atacante em uma tentativa de contar com o jogador a partir de 2024 (quando ele atingirá a maioridade).

Por outro lado, o Real Madrid, conforme explicou o jornal Marca, é mais cauteloso no que diz respeito a possível contratação da jovem promessa. Atento aos primeiros passos de Endrick ? que assinou seu primeiro contrato profissional há poucos meses ? o time merengue está em "fase de estudo" e só fará uma ofensiva pela joia alviverde quando tiver garantias de que se trata de um "jogador diferente".

Mesmo assim, o time merengue conta com trunfos, como a experiência com jovens promessas brasileiras ? casos de Vini Jr e Rodrygo ? e a proximidade de Endrick com o camisa 20. Além do contato direto, os atacantes são representados pela mesma agência.

Apesar do alto número de especulações, Endrick ainda tenta se firmar no futebol brasileiro profissional. Além disso, o Palmeiras não tem pressa para negociar sua promessa ? com quem tem contrato até 2025 ? e não coloca a Espanha como principal mercado.

Até agora, o jovem atacante participou de treinos com o time de Abel Ferreira e foi relacionado pelo português na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. A joia, porém, passou o clássico no banco de reservas.

"A oportunidade dele vai acontecer de forma natural e calma no tempo de Deus, quando tiver que ser. Não há data programada, é fazer o caminho perfeitamente normal, e termos muito cuidado para não acontecer como já aconteceu com alguns, de ir e depois cair, e vamos dar todo o suporte para o ajudar. O Endrick vai seguir o plano que está traçado para ele pelo clube e seguimos em frente", falou Abel na ocasião.

No domingo, Endrick deixou claro que confia no treinador. "Sei que ele gosta de mim. Ele sabe o momento certo de me colocar, sei que ele está comigo. Ele sabe o tempo. Eu vou acreditar no Abel, em tudo o que ele me fala para fazer. Ele quer o melhor para mim, vou continuar treinando e me dedicando bastante para conquistar o coração dele, dos companheiros, da torcida e de todo estafe".

Enquanto isso, Endrick brilha nas categorias de base alviverde. Já são quatro finais, quatro taças, com gols marcados em cada uma delas, e uma torcida ansiosa para ver o atacante deslanchar no time principal.