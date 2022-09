SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Cristiano Ronaldo apareceu no treino da seleção de Portugal, na manhã desta segunda-feira (26), com o olho roxo e um corte no rosto.

Os machucados são resultados da dividida do jogador do Manchester United com o goleiro Vaclik, da República Tcheca.

No último sábado (24), no duelo entre as seleções pela Liga das Nações ?que Portugal venceu por 4 a 0? o craque português precisou ser atendido fora de campo para conter o sangramento no nariz e do corte no mesmo local.

A equipe liderada por Cristiano fará um duelo decisivo contra a Espanha amanhã, às 15h45, no estádio Municipal de Braga.

Quem vencer se classifica para a próxima fase da Nations League ?como Portugal lidera o Grupo 2 com 10 pontos, enquanto os espanhóis tem 8, um empate faz os portugueses avançarem.

Croácia e Holanda já estão classificadas para o Final Four da competição. A outra vaga em aberto é a do Grupo 3, entre Hungria e Itália ?que se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 15h45.