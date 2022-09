SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os mundiais femininos de basquete têm um novo recorde de pontos em uma partida: 145. A marca foi alcançada nesta segunda-feira (26), pelos Estados Unidos, na arrasadora vitória sobre a Coreia do Sul pela Copa do Mundo de Basquete ?contra 69 pontos da seleção derrotada.

Até então, o recorde pertencia à seleção brasileira, que venceu pelo placar de 143 a 50 a Malásia, então anfitriã do Mundial de Basquete disputado no ano de 1990.

Brionna Jones, que joga a WNBA pelo Connecticut Sun, foi a cestinha do jogo, com 24 pontos. A'já Wilson, do Las Vegas Aces, apareceu logo em seguida, com 20.

Com o massacre sobre a Coreia do Sul, a seleção feminina dos EUA amplia para 26 o número de vitórias consecutivas no Mundial de basquete. O time não sabe o que é perder na competição desde 2006, quando foi superada pela seleção russa.

A seleção americana lidera o grupo A da Copa do Mundo de basquete com quatro vitórias em quatro jogos. O time volta às quadras amanhã (27) para enfrentar a Bósnia & Herzegovina, lanterna da chave ainda sem vitórias no torneio.