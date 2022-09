SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A saída de Lisca diminuiu a chance de Madson ficar no Santos em 2023. O contrato do lateral direito termina em dezembro deste ano e não houve negociação recente com o Peixe para renovar. O presidente Andres Rueda estendeu o vínculo do volante Camacho, que também terminaria em dezembro.

Entusiasta do futebol de Madson, Lisca contava com o lateral para a próxima temporada. O técnico, porém, pediu demissão após duas derrotas consecutivas e atualmente está no Avaí.

Sem Lisca, Rueda deu um passo atrás e, neste momento, não está disposto a fazer proposta para Madson. Há pouco tempo, o presidente sinalizou com oferta de renovação por um ano e o lateral pediu dois.

O UOL Esporte apurou com pessoas próximas a Madson que ele pensa numa "mudança de ares" para 2023. Boa parte da torcida do Santos está insatisfeita com o ala e, por conta desse fato, ele entende que sair pode ser o melhor caminho.

O Santos contratou Nathan, ex-Boavista (POR), para a lateral direita, mas ele só jogou duas vezes até o momento. Com 21 anos, o reforço chegou com status de titular e espera por mais oportunidades. Ele tem sido testado como titular nos treinamentos pelo interino Orlando Ribeiro e pode "barrar" Madson contra o Athletico na terça (27), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Madson chegou ao Santos em janeiro de 2020 e tem 112 jogos pelo clube, com 13 gols marcados.