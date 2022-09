PARIS, FRANÇA (UOL-FOLHAPRESS) - A boa fase de Pedro, artilheiro da Libertadores e destaque do Flamengo na temporada, causou um "problema" para Tite. Na última entrevista antes do amistoso contra a Tunísia, em Paris, o treinador brincou com as cobranças para dar chances ao centroavante, mas disse que a ideia é dar uma chance a ele no último teste antes da Copa do Mundo.

"Agora tem que aguentar (risos). Possivelmente ele tenha uma situação dentro do jogo, possivelmente, não é assegurado. É a ideia. Mas independentemente disso eu já tenho diagnóstico disso, sei o que pode dar. Ele já esteve, já jogou, já treinou, já machucou e não pôde jogar. Não é só esse jogo que vai determinar algo em relação a ele", disse o treinador.

O jogo contra a seleção tunisiana será nesta terça-feira (27), às 15h30 (de Brasília). Depois, a próxima reunião da seleção brasileira já será em Turim, na Itália, na semana que antecederá a Copa do Qatar, em novembro.

Pedro não será titular. Richarlison começará mais uma vez a partida. Mas Tite lembrou que o atacante do Flamengo já teve outras oportunidades -tanto de jogar quanto de treinar- com o grupo, mesmo tendo atuado apenas 15 minutos, num duelo contra a Venezuela, em novembro de 2020.

"Nós já jogamos com ele, temos o recorte. Eu ficava jogando o nome do Pedro em outras ocasiões porque entendia que era um jogador diferenciado pela qualidade técnica. Eu também entendia que em algum momento ele teria uma sequência no Flamengo. Era uma questão de tempo e ele sabia. Aí Dorival Júnior foi muito feliz e agora aguenta cobrança para o Pedro jogar mais tempo ou iniciar (risos)", acrescentou.

O técnico reforçou ainda que os treinos e jogos nos clubes compõem o pacote para a tomada de decisão da lista final de 26 nomes para a Copa.

Dentro do ambiente da seleção, Pedro também está na moda. O preparador físico Fábio Mahseredjian, também presente na entrevista coletiva, revelou que os jogadores cantaram para o colega a música "Ai, Pedro", uma paródia de "Ai, Preto" de Canção de DJ Biel do Furduncinho e L7nnon.

"O chefe (chef) novo que veio conosco agora, sempre tem aquela apresentação, a brincadeira que eles fazem que tem que cantar música ou contar piada, ele jogou capoeira, porque joga bem capoeira para caramba, aí a casa caiu, o restaurante quase caiu. É característica dessa juventude. *Hoje eles cantaram a música do Pedro várias vezes, essa música pegou de uma tal forma", disse Mahseredjian.

DOIS SISTEMAS

No duelo contra a Tunísia, Tite levará a campo uma equipe diferente da que venceu Gana por 3 a 0, na sexta-feira, em Le Havre. As duas mudanças de jogadores, com Danilo e Fred nos lugares de Militão e Vini Jr., representam também uma mudança tática: com mais um volante, o time ganha mais equilíbrio no meio, segundo o treinador. Os dois esquemas serão usados no Mundial.

"As táticas são daqueles dois modelos usuais que deixamos transparecer: um segundo meio-campista mais avançado e criativo ou outro mais equilibrado, que joga em fase ofensiva e dá consistência defensiva, é um meio termo", disse Tite, que não quis fazer relação entre os escalados para enfrentar a Tunísia e o time que estreará na Copa, contra a Sérvia, em 24 de novembro. "Não posso te assegurar isso. Podemos utilizar as duas formas. Nomes, não posso dizer".