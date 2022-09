SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Rodrigo Caio realizou, nesta terça-feira (27), uma artroscopia no joelho esquerdo, no hospital Copa Star. Como o prazo de recuperação é entre seis e oito semanas, o jogador não estará mais à disposição do Flamengo na temporada, que se encerra no dia 14 de novembro, voltando apenas em 2023.

O defensor se lesionou no dia 10 de julho, na derrota por 1 a 0 fora de casa contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Inicialmente, o clube havia descartado o procedimento e adotado um tratamento conservador, mas, como o incômodo do atleta não melhorou, o procedimento foi realizado.

O cirurgião Max Ramos, acompanhando pelo Gerente de Saúde e Alto Rendimento do Flamengo, Márcio Tannure, foram os responsáveis pela cirurgia, que reparou o menisco medial.

Rodrigo Caio terá alta no decorrer do dia de hoje e iniciará fisioterapia no CT Ninho do Urubu ainda entre quinta e sexta desta semana.

Esta foi a segunda cirurgia que o jogador realizou no ano, pois ainda em janeiro precisou ser operado por conta de uma inflamação no joelho direito. Com isso, ele fez apenas 12 jogos na temporada, ficando os 90 minutos em campo em apenas sete ocasiões.