SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras e a farmacêutica Cimed oficializaram, nesta terça-feira (27), um contrato de patrocínio de quatro anos. Conforme o UOL Esporte adiantou, a marca da companhia vai aparecer na manga camisa do futebol feminino, no uniforme do futsal e em propriedades de marketing do futebol masculino ?exceto na camisa de jogo.

A grande novidade da parceria é o desenvolvimento de um patrocínio para a braçadeira de capitão patrocinada com o C do logo da empresa, tanto para o time feminino quanto para o masculino. O que é uma maneira de estar presente no time masculino sem mexer na camisa do clube, na qual FAM e Crefisa seguirão com exclusividade.

A pedido de Leila Pereira, o C da braçadeira não vai ser preto, como é na marca da empresa, mas em verde-escuro.

O evento na Sala de Troféus do clube teve a presença de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e João Adibe, presidente da companhia. O valor do contrato não foi revelado. Mas, segundo o UOL Esporte apurou com fontes do clube, o acordo deve render cerca de R$ 3 milhões anuais mais R$ 300 mil em produtos.

Bia Zaneratto, Andressinha e Polyana, jogadores da equipe feminina do Palmeiras, estiveram na cerimônia.

A marca farmacêutica vai estar presente também nos dias de jogos, no carrinho de maca, na maca propriamente, no squeeze, na mala do médico e em outras propriedades que possam ser desenvolvidas futuramente.

"O futebol não vive só de camisa", reforço João Adibe. "Existem várias propriedades. Tudo que tiver a ver com saúde no Palmeiras vai ter a Cimed", diz o executivo da farmacêutica.

O acordo com a Cimed prevê também o desenvolvimento de produtos. Adibe citou, por exemplo, a possibilidade de desenvolver um repositor eletrolítico de alto rendimento em parceria com o Palmeiras (espécie de isotônico com propriedades adicionais).

A farmacêutica também está de olho na internacionalização da marca do clube, processo no qual pretende pegar carona. O Palmeiras vai disputar a Libertadores feminina pela primeira vez, em outubro, na cidade de Quito, capita do Equador.