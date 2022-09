SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Internacional enfrenta o RB Bragantino nesta quarta-feira (28), às 21h45, no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado, o time gaúcho tenta manter o bom momento para encostar no líder Palmeiras, enquanto os paulistas precisam se recuperar do atual declínio.

O Inter não perde há seis rodadas. Desde que levou 3 a 0 do Fortaleza fora de casa, o time dirigido por Mano Menezes engatou uma sequência de cinco vitórias e um empate. Isso levou o Colorado à vice-liderança do Brasileirão, com oito pontos de desvantagem para o Palmeiras.

Esta rodada é uma boa oportunidade para o Inter tentar encostar na ponta, pois o Palmeiras tem um difícil compromisso contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte (MG).

Para esse confronto, o Colorado tem problema em três posições. O goleiro Daniel está com uma lesão no olho, o volante Johnny foi convocado para defender a seleção dos Estados Unidos, enquanto Bustos está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Dessa forma, Keiller será mantido no gol. A lateral direita terá a improvisação do zagueiro Igor Gomes. No meio-campo, o uruguaio De Peña disputa vaga com Edenilson.

O Inter deve ter o seguinte time para o confronto: Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, De Pena (Edenilson), Mauricio e Alan Patrick; Pedro Henrique e Alemão.

Já o Bragantino tem problemas no setor ofensivo, pois Alerrandro, Gabriel Novaes e Hurtado estão fora. A equipe de Maurício Barbieri teve ter a seguinte formação: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Eric Ramires (Hyoran); Artur, Helinho e Popó (Carlos Eduardo).

O Bragantino não vence há quase dois meses. O último triunfo do Massa Bruta aconteceu no dia 31 de julho diante do Juventude. Depois disso, vieram quatro empates e três derrotas que derrubaram a equipe na tabela de classificação. Com 34 pontos, a equipe ocupa a 13ª colocação e está seis pontos acima da zona de rebaixamento.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira (28)

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Premiere