SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ano de 2022 vai ficar marcado na memória de Ronaldo, que comemorou dois acessos no intervalo de quase quatro meses. No fim de maio o Real Valladolid conseguiu um lugar em La Liga, enquanto no dia 21 de setembro foi a vez de o Cruzeiro voltar à Série A do Campeonato Brasileiro.

Com uma semana de descanso, o time mineiro agora se prepara para enfrentar a Ponte Preta nesta quarta-feira (28), no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). : Com a possibilidade de garantir a taça da Série B com antecedência, o clube celeste pode superar o irmão espanhol na trajetória de volta à elite.

Nas campanhas dos acessos já foram notados pontos em comum entre Valladolid e Cruzeiro, como a montagem de elencos mais modestos e a aposta num estilo de jogo, pensado pela equipe de Ronaldo e implementado pelos técnicos José Rojo Martín e Paulo Pezzolano, respectivamente. Porém, a equipe estrelada subiu de forma muito mais tranquila, com sete rodadas de antecedência. Já o clube espanhol conquistou o segundo lugar na última rodada de La Liga 2 ao vencer o Huesca e contar com tropeço do Eibar, diante do já rebaixado Alcorón.

Passadas seis rodadas, a equipe de Ronaldo está dentro da zona do rebaixamento, na 18ª colocação, com quatro pontos conquistados. Na Espanha, são rebaixados apenas três clubes.

Após conquistar o acesso com o Cruzeiro, e o título da Série B já pode ser confirmado nesta rodada, diante da Ponte Preta. Para isso, é preciso vencer o rival paulista e torcer pelos tropeços de Grêmio e Bahia, respectivamente segundo e terceiro colocados, com 53 e 52 pontos.

Neste cenário, mesmo que o clube tricolor gaúcho vença os 18 pontos restantes na temporada, ainda perderá para o rival celeste pelo critério de desempate -20 vitórias, contra 21 do Cruzeiro.

Neste trajeto, Ronaldo já se prepara para iniciar a montagem do elenco de 2023 no time mineiro. Assim como acontece com o Valladolid, o Fenômeno já adiantou a prioridade no ano que vem é não ser rebaixado.

"O sucesso é na área esportiva, mas os problemas continuam, e vamos ter que usar muito do nosso talento para resolver as questões financeiras. Ano que vem será importantíssimo, porque temos de ficar na Série A para ajudar nas nossas finanças, e teremos um time competitivo", disse Ronaldo.

Com uma dívida que supera R$ 1 bilhão, como apontado no balanço financeiro do clube, referente a 2021, e ainda com cotas de patrocínios e televisão referentes a 2023 adiantadas por gestões anteriores, a missão da equipe liderada por Ronaldo será reforçar o elenco atual ainda com uma série de limitações financeiras. Por outro lado, por ser maior do que o Valladolid, o Cruzeiro tem um potencial de faturamento superior dentro da competição que cada clube disputa. Mas, ao mesmo tempo, vem uma cobrança maior.

Se historicamente o Valladolid alterna de divisão na Espanha, o Cruzeiro é um clube de elite no Brasil que viveu anos complicados. Ciente de que a cobrança por resultados é maior da equipe mineira, Ronaldo já prometeu um time que não vai fazer feio em 2023.

"O Cruzeiro, com a história que tem, com o tamanho que tem, com a torcida que tem, vai ter um time competitivo no ano que vem", completou o Fenômeno.

A estreia do Cruzeiro na Série A de 2023 será em 15 ou 16 de abril, dias reservados para a primeira rodada do Brasileiro, de acordo com o calendário da próxima temporada, divulgado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). No mesmo final de semana que está marcada a rodada 29 de La Liga, tempo suficiente para o Ronaldo ver o que funcionou e o que não deu certo no retorno do Valladolid à elite espanhola.

ESCALAÇÕES

Nesta quarta-feira, o técnico Paulo Pezzolano será reforçado por Juan Christian e Jhosefer, que vem da equipe sub-20, além de Matheus Bidu, que volta após dois jogos ausentes. Por outro lado, Jajá está fora pelo terceiro jogo consecutivo. O clube o deixou de fora dos relacionados como medida disciplinar, após atrasos em treinos.

Portanto, uma possível escalação inicial do Cruzeiro tem: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Willian Oliveira, Filipe Machado, Matheus Bidu, Wesley Gasolina, Luvannor e Bruno Rodrigues; Edu.

O Ponte Preta, por sua vez, será desfalcado apenas por Mateus Silva, que pertence ao rival mineiro e não atua por questões contratuais. Por outro lado, Fraga volta de suspensão e também é opção para o técnico Hélio Santos.

Uma possível escalação inicial do time campinense tem: Caíque França, Igor Formiga, Guilherme Souza, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi, Wallisson e Elvis; Fessin e Lucca.

Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (28)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

Transmissão: Premiere