SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Espanha venceu Portugal por 1 a 0, nesta terça-feira (27), em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações. O placar foi construído com um gol de Álvaro Morata, aos 43 minutos do segundo tempo. Os espanhóis também contaram com a ótima atuação de Unai Simón, que fechou o gol.

Com esse resultado, os comandados de Luis Enrique se classificaram para as semifinais da competição europeia e se juntaram a Croácia, Holanda e Itália no Final Four.

Já no outro confronto do grupo, a Suíça, adversária do Brasil na Copa do Mundo do Qatar, venceu a República Tcheca por 2 a 1. Dessa forma, os tchecos foram rebaixados para a segunda divisão da competição.

Além de dar a classificação para os espanhóis, a vitória também quebrou um tabu que perdurava há 88 anos. A Espanha não vencia Portugal fora de casa em jogos oficiais desde 1934.

Ambas as seleções voltam a campo apenas na Copa do Mundo do Qatar, que começa em novembro deste ano. Os portugueses estão no Grupo H ? com Gana, Uruguai e Coreia do Sul ?, enquanto os espanhóis fazem parte do Grupo E ? com Costa Rica, Alemanha e Japão.

A partida começou com as duas equipes se estudando e trocando passes na intermediária. As defesas das duas seleções estavam bem postadas e impediram que levassem perigo para seus goleiros.

Com a necessidade do resultado, a Espanha passou a ter mais a posse de bola ? chegando a ter mais de 80% ?, com seu famoso tiki-taka, e foi vaiada pelos torcedores portugueses presentes no estádio de Braga.

Na melhor chance da primeira etapa, O goleiro espanhol apareceu muito bem. Em um contra-ataque, Bruno Fernandes achou Diogo Jota dentro da área. Na esquerda, o ponta puxou para o meio para se livrar da marcação, bateu desequilibrado e, ainda assim, obrigou Unai Simón a fazer uma ótima defesa.

Pouco depois, em outra ótima chance de Portugal, Bruno Fernandes mandou muito próximo do ângulo, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. Alguns torcedores portugueses chegaram a comemorar por conta da ilusão de ótica.

Nos primeiros minutos do segundo tempo, o goleiro espanhol voltou a ser decisivo. Diogo Jota tocou para Cristiano Ronaldo e o atacante saiu cara a cara com Simón. Ele bateu na saída do arqueiro, que fez boa defesa.

Já na metade da segunda etapa, Diogo Jota tocou para Cristiano Ronaldo na entrada da área. O atacante dominou mal para armar o chute, e foi desarmado por Gayà. CR7 reclamou que ninguém avisou sobre a chegada do lateral espanhol.

Precisando do resultado, a Espanha passou a pressionar cada vez mais a defesa portuguesa. O goleiro Diogo Costa, de apenas 23 anos, trabalhou mais nos 20 minutos finais do que em toda a partida.

No apagar das luzes, aos 43 minutos, Carvajal lançou a bola na segunda trave, Nico Williams escorou de cabeça e Morata, sozinho na pequena área, só teve o trabalho de colocar para dentro e fazer o gol da classificação espanhola.