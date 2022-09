SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O amistoso entre Brasil e Tunísia, nesta terça-feira (27), ficou marcado por uma cena de racismo. No segundo gol brasileiro, marcado por Richarlison, a torcida presente no Parque dos Príncipes, em Paris (França), arremessou bananas em direção aos jogadores da seleção.

Em vídeo que circula das redes sociais, dá para ver duas unidades da fruta sendo lançadas no momento da celebração.

O volante Fred chega a chutar uma delas e faz um sinal de indignação antes de outra banana ser arremessada, desta vez na direção de Richarlison.

Antes de a bola rolar para o amistoso, a seleção exibiu uma mensagem ressaltando a importância de jogadores negros na história da seleção. "Sem nossos jogadores negros, não teríamos estrelas na nossa camisa. A seleção brasileira é contra o racismo", dizia o banner.

A CBF utilizou a imagem para lamentar o episódio no gol de Richarlison. "Lamentavelmente, após a ação [no início do jogo], uma banana foi atirada no gramado em direção a Richarlison, autor do segundo gol brasileiro. A CBF reforça a sua posição de combate ao racismo e repudia qualquer manifestação preconceituosa", afirmou a entidade.

Com autoridade, a seleção brasileira goleou a Tunísia por 5 a 1 em seu último amistoso antes da Copa do Mundo do Qatar.

Raphinha, aos 10 e 39 minutos, Richarlison, aos 18, e Neymar, aos 28, em cobrança de pênalti, fizeram os gols do Brasil no primeiro tempo.

Na etapa complementar, o flamenguista Pedro marcou seu primeiro gol pela seleção brasileira e cravou espaço na briga por uma vaga na Copa. Montassar Talbi fez o gol de honra para a Tunísia.

O vídeo que mostra as bananas sendo atiradas ao gramado pode ser visto neste link do Twitter: https://twitter.com/bellexcosta/status/1574834765945081869.